Haier e Hisense lideram boom de exportações chinesas de eletrodomésticos em 2024

Exportações de eletrodomésticos chineses disparam em 2024

Dados da Administração Geral das Alfândegas da China mostram que, entre janeiro e novembro de 2024, o país exportou pouco mais de 4 bilhões de eletrodomésticos, um aumento de 21,3% em relação ao mesmo período de 2023. Apenas em novembro, as exportações totalizaram 377 milhões de unidades, crescendo 13,8% em comparação ao mesmo mês do ano anterior.

Esse desempenho reflete o avanço das empresas chinesas no setor. Um exemplo é a Guangdong Changhong Electronic, que viu sua receita de negócios internacionais crescer mais de 20% entre janeiro e setembro. Destaque para o segmento de ar-condicionado, que registrou aumento de 45% no mesmo período.

Mercados emergentes e produtos em alta

A recuperação da demanda global, o crescimento em mercados emergentes e a antecipação de compras por comerciantes estrangeiros foram fatores decisivos. Entre os grandes eletrodomésticos, ar-condicionado e freezers superaram os níveis de exportação de 2023, enquanto geladeiras e máquinas de lavar roupas cresceram mais de 15%.

Eletrodomésticos de cozinha e banheiro, como fogões e aquecedores, também se destacaram. Produtos como exaustores, fogões de indução e lava-louças apresentaram taxas de crescimento superiores a 20%. No segmento doméstico, ventiladores, aspiradores de pó e ferros de passar também registraram aumentos expressivos, com destaque para os ventiladores, que cresceram 26,9%.

Haier e Hisense lideram o setor global

A Haier, líder mundial em vendas de grandes eletrodomésticos há 15 anos, continua a expandir sua capacidade de produção. Em setembro, inaugurou a segunda fase de seu parque ecológico no Egito, dedicado à produção de geladeiras e freezers. A fábrica, com capacidade de 300.000 unidades por ano, deve entrar em operação no quarto trimestre de 2026.

Com uma estratégia de “pesquisa, fabricação e marketing locais”, a Haier possui 35 parques industriais e 143 centros de fabricação globais, fortalecendo sua presença em mercados estratégicos, como a África do Norte.

Já o Hisense Group reforçou sua posição global ao se tornar parceiro oficial da Copa do Mundo de Clubes da FIFA 2025. A empresa tem utilizado o marketing esportivo para consolidar sua marca e seus produtos premium. Entre janeiro e setembro de 2024, as vendas internacionais de TVs acima de US$ 1.000 cresceram 83,8%, enquanto as de geladeiras nessa faixa de preço aumentaram 88,5%.

China fortalece liderança global

Os números mostram que a China não apenas lidera em volume de exportações, mas também em valor agregado, com marcas como Haier e Hisense ganhando destaque nos segmentos premium. Ao associar inovações tecnológicas com estratégias de marketing eficientes, o país solidifica sua posição como referência no mercado global de eletrodomésticos.