Olaf Scholz questiona tarifa da UE e propõe acordo com a China sobre carros elétricos

Scholz critica tarifas e pede soluções para a crise automotiva

O chanceler alemão, Olaf Scholz, voltou a criticar a União Europeia durante a cúpula da UE em 19 de dezembro, por impor tarifas adicionais sobre carros elétricos importados da China. Ele pediu negociações rápidas para resolver o impasse e sugeriu um plano para promover a produção e as vendas de carros elétricos na Europa.

Scholz enfatizou a necessidade de flexibilizar as metas de emissão de dióxido de carbono impostas aos fabricantes de automóveis. “Não faz sentido que a UE aplique multas elevadas enquanto a indústria automobilística global enfrenta uma crise”, afirmou. Pela legislação da UE, a partir de 2025, as empresas que não cumprirem as restrições ambientais enfrentarão multas significativas.

Preocupação de países europeus e impacto nos consumidores

Itália, Polônia, Áustria e outros cinco países enviaram uma carta conjunta à Comissão Europeia alertando que as multas e tarifas podem agravar a crise no setor automotivo. Analistas apontam que tarifas extras dificultam o acesso dos consumidores a carros elétricos acessíveis e de qualidade, complicando ainda mais a transição para a eletrificação na Europa.

A insistência da UE em impor essas tarifas também coloca desafios à transformação verde, tornando o caminho mais difícil para fabricantes europeus que competem com a eficiência e os preços dos modelos chineses.

A crítica recorrente de Scholz

Essa não foi a primeira vez que Scholz manifestou sua insatisfação. Em outubro, durante discurso no Bundestag, ele já havia alertado sobre os riscos de tarifas extras para a indústria europeia. O chanceler destacou que vários países da UE e executivos de fabricantes de carros alemães se opõem à medida e pediu uma solução conjunta entre a União Europeia e a China.

A postura de Scholz reflete as preocupações da Alemanha, cujo setor automotivo desempenha um papel crucial na economia. Ele defende que acordos diplomáticos e incentivos à produção local de carros elétricos sejam o caminho mais viável para fortalecer a indústria sem prejudicar a competitividade.