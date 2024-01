Google lança novo posicionamento para Ads e reforça plataformas integradas

Cerca de 15% das perguntas direcionadas ao Google nunca foram feitas antes. É explorando esse conceito, de novidade e maleabilidade de seus produtos e soluções, que a empresa lançou seu novo manifesto.

O Google quer mostrar ao mercado brasileiro que seu ecossistema de soluções é capaz de permear todo o cotidiano do consumidor na internet. O país é um dos que mais usam as ferramentas da marca.

“A gente consegue ter maleabilidade com o posicionamento, para os diferentes objetivos e diferentes clientes. Queremos mostrar que o Google é um parceiro e está junto com o cliente nessa jornada”, diz Maia Mau, diretora de marketing do Google.

Em entrevista à EXAME, Maia conta que o novo manifesto traz um olhar mais humano do elo que conecta o usuário das plataformas e os anunciantes. “O que estamos mostrando nesse manifesto é a nossa capacidade de olhar para o consumidor do nosso anunciante, como ele está próximo do Google e como podemos unir os dois”.