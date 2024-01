Sua empresa está preparada para os desafios tecnológicos de 2024? Descubra agora

Começo de ano é um bom momento para que as empresas façam um balanço dos erros e dos acertos do período que passou, repensem estratégias e olhem para um futuro que, invariavelmente, passará por desafios tecnológicos rumo a uma transformação digital capaz de transformar dados em insights que se retroalimentam, gerando novas oportunidades.

O desafio, diz Gustavo Handschunch, líder de vendas de infraestrutura da Dell Technologies, é saber o que fazer para que toda essa engrenagem funcione e as empresas consigam simplificar processos, automatizar processos e ter previsibilidade de dados para ganhar mais escala.

A seguir, o especialista mostra o passo a passo do que considerar na hora de ampliar os investimentos em tecnologia.

Saiba onde a sua empresa quer chegar

Embora o crescimento da infraestrutura deva acontecer em etapas, na medida em que o negócio vai avançando, para evitar gastos desnecessários é importante ter em mente o horizonte desejado para a companhia em termos de tecnologia. “Na Dell Technologies desenhamos as soluções junto com o cliente e usamos ferramentas não intrusivas que ajudam a entender o comportamento da infraestrutura e o que está previsto em termos de crescimento. Com isso, conseguimos oferecer um pacote completo, encaixando o investimento em uma linha do tempo”, explica Handschunch. Considere produtos e soluções escaláveis

Cuidado com o que os especialistas chamam de “forklift upgrade”, termo usado para descrever uma implementação de tecnologia que exija grandes mudanças na infraestrutura de TI existente. “É quando eu preciso avançar no próximo passo de crescimento da minha infraestrutura e vem uma empilhadeira, tira tudo o que eu tenho e traz uma nova solução. Fuja dessas armadilhas”, alerta Handschunch. Defina padrões e aplique a ideia de “modelo de consumo”

Fazer um mapeamento da utilização de recursos dividido em alguns grupos, como engenharia, administrativo e alta gestão, acaba facilitando a compra de produtos e serviços de TI. “Oferecer para diferentes áreas da empresa a infraestrutura como um serviço [e poder controlar o consumo e a utilização desses recursos] permite ter um controle e uma gestão muito melhor dos investimentos”, diz Handschunch. Invista em PCs de padrão corporativo

Eles garantem features como segurança embarcada, rastreabilidade e ferramentas de otimização de performance, por exemplo. E tenha em mente que os periféricos também fazem parte do “pacote” que entrega a performance dos PCs, como monitores, mouses, headsets e a infraestrutura de rede. “Com toda a mobilidade exigida, é esse ecosssistema que vai garantir produtividade”, explica Handschunch. Cuidado com a segurança

Muitas empresas vivem uma dicotomia: como investir para ter o nível de segurança ideal sem que ele se torne proibitivo? Qual é o ponto de equilíbrio? “O crime cibernético é um crime de oportunidade. Então, esteja acima da média”, resume Handschunch. Escolha bons parceiros tecnológicos

Prefira empresas nas quais você possa confiar e que tenham padrões éticos alinhados aos seus conceitos, valores e metas de sustentabilidade. “Escolha um parceiro que esteja próximo e acredite no seu negócio tanto quanto você”, diz o líder de vendas de infraestrutura da Dell Technologies.

Por fim, aproveite períodos promocionais. Na hora de investir em PCs corporativos, considere não só as necessidades dos times como também os períodos promocionais.