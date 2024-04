Saiba tudo que já rolou no evento de novidades do Google

O Google Cloud Next 2024, realizado em Las Vegas até quinta-feira, 11, é palco de importantes anúncios focados em nuvem, abrangendo desde a apresentação de Gemini, o chatbot potencializado por IA, até novidades em devops e segurança.

O evento do ano passado marcou o retorno das edições presenciais desde 2019, com o Google evidenciando seu comprometimento contínuo com a inteligência artificial (IA), como demonstra o lançamento do Duet AI para Gmail, além de expansões em IA generativa para sua linha de produtos de segurança e outras atualizações focadas no ambiente empresarial.

Para aqueles que não conseguem acompanhar a transmissão ao vivo do Google Cloud Next, reunimos os pontos mais relevantes do evento.

Google Vids

Nesta terça-feira, 9, o Google lançou o Google Vids, uma nova ferramenta de criação de vídeos potencializada por IA, destinada a auxiliar clientes a desenvolverem conteúdo criativo. A ferramenta permite a criação de vídeos integrados a outras ferramentas do Google Workspace, como Docs e Sheets, promovendo colaboração em tempo real.

Vertex AI Agent Builder

O Google introduz o Vertex AI Agent Builder, uma ferramenta desenhada para auxiliar empresas na criação de agentes conversacionais alimentados por IA, utilizando um processo conhecido como "grounding", que busca amarrar respostas a fontes confiáveis.

Inovações para bancos de dados

Com Gemini in Databases, o Google simplifica aspectos da jornada de bancos de dados com um conjunto de ferramentas voltadas para desenvolvedores. Além disso, a empresa reforça seu foco em soberanias de nuvem, optando por parcerias em detrimento de desenvolvimentos próprios.

Google Workspace

Entre as inovações estão prompts de voz para facilitar a redação de emails em Gmail e novos templates em Sheets, além de planos de monetização para recursos de IA adicionados ao pacote de produtividade Google Workspace.

Plataforma Blackwell da Nvidia e outras parcerias

Uma das revelações mais aguardadas é a plataforma Blackwell da Nvidia, que será integrada ao Google Cloud em 2025, prometendo avanços em desempenho e eficiência energética para cargas de trabalho em IA e HPC.

Áxion, o novo processador das gigantes

O Google Cloud se junta à AWS e ao Azure para anunciar o primeiro processador Arm personalizado, chamado de Axion. Com base nos designs Neoverse 2 da Arm, o Google afirma que suas instâncias Axion oferecem desempenho até 50% melhor que de concorrentes.