GM adia fim do suporte a Apple CarPlay e Android Auto

A General Motors (GM) esclareceu que não vai encerrar imediatamente o suporte aos sistemas Apple CarPlay e Android Auto em seus veículos a gasolina. A montadora afirmou que o desligamento do espelhamento de smartphones será feito de forma gradual, acompanhando a implementação de uma nova plataforma de computação centralizada.

Segundo o The Verge, o comunicado veio após repercussão da entrevista da CEO Mary Barra, que havia indicado o encerramento do espelhamento de smartphones também em veículos a gasolina. A empresa já havia descontinuado o recurso em modelos elétricos e, segundo o plano anterior, estenderia a mudança à frota tradicional.

Transição gradual e nova plataforma digital

Em nota enviada ao MacRumors, a porta-voz da GM, Malorie Lucich, afirmou que não haverá mudanças nos veículos existentes e que ambos os sistemas continuarão disponíveis em todos os carros movidos a gasolina.

Lucich destacou que a migração permitirá maior integração de sistemas e atualizações via software, tendência já adotada por outras montadoras. Segundo ela, “isso acontecerá ao longo do tempo, não da noite para o dia”.

A nova arquitetura digital, anunciada pela GM na semana passada, deve estrear no Cadillac Escalade IQ em 2028 e, posteriormente, ser incorporada à linha de veículos a gasolina. O sistema reduzirá o número de módulos de controle e aprimorará a conectividade e o desempenho dos automóveis.

Mudança de estratégia e impacto no consumidor

Em participação no podcast Decoder, Mary Barra afirmou que a eliminação do CarPlay e do Android Auto será implementada “à medida que novos veículos forem lançados”. A decisão reflete o reposicionamento da GM em direção a um ecossistema próprio de software e serviços, controlado internamente, semelhante ao modelo da Tesla.

Apesar das críticas de usuários que valorizam a integração com seus smartphones, a GM reforçou que mantém parceria com Apple e Google, e que o objetivo é oferecer uma experiência mais integrada e personalizada.