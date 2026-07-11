Essa empresa brasileira de engenharia cresce 120% nos EUA e projeta R$ 1 bilhão em receita

A engenharia brasileira está encontrando espaço em um mercado que, historicamente, exportou tecnologia para o restante do mundo. A Timenow, empresa fundada em Vitória (ES) em 1996, registrou crescimento superior a 120% em sua operação nos Estados Unidos em 2025 e agora aposta na expansão internacional como um dos pilares para alcançar R$ 1 bilhão em faturamento até 2030.

A expansão nos Estados Unidos acontece em um momento de forte retomada dos investimentos industriais no país. Segundo o U.S. Bureau of Economic Analysis (BEA), os investimentos estrangeiros diretos nos Estados Unidos somaram US$ 232,2 bilhões em 2025, alta de 49,5% em relação ao ano anterior. Desse total, 52,5% foram destinados à indústria de transformação, reforçando o movimento de reindustrialização da economia americana. A Gerdau, por exemplo, está em solo norte-americano desde 1999, mas há empresas brasileiras que estão chegando com mais investimentos neste ano nos Estados Unidos, como a Bauducco, que investiu mais de US$ 200 milhões para inaugurar uma fábrica neste ano em Zephyrhills, interior da Flórida.

No caso da Timenow, a companhia é especializada em engenharia consultiva, planejamento e gestão de projetos industriais, atua atualmente em dez estados americanos, atende oito grandes clientes (como Suzano, Arcelor Mittal Calverd e George Pacifice) e participou neste ano de três grandes paradas industriais simultâneas, em projetos que somam cerca de US$ 110 milhões em investimentos.

Para Antonio Toledo, CEO da Timenow, o movimento não aconteceu por acaso.

"O ritmo superou nossa expectativa inicial. Imaginávamos crescer cerca de 30%, mas a demanda foi muito maior. Esse resultado é consequência de três anos construindo relacionamento, entregando projetos e conquistando confiança no mercado americano."

Fundada por Francisco Carvalho e Sergio Mello, a Timenow começou oferecendo treinamentos em gerenciamento de projetos. Hoje, reúne mais de 2.500 profissionais, já executou mais de 30 mil projetos e mantém escritórios no Brasil, Estados Unidos e Portugal.

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Engenharia brasileira ganha espaço nos Estados Unidos

A entrada da empresa nos EUA começou pelo setor de papel e celulose, segmento em que a companhia acumulou décadas de experiência no Brasil. Depois vieram projetos em siderurgia, petroquímica, energia e outros setores industriais.

Para Toledo, a vantagem competitiva da engenharia brasileira foi construída justamente em um ambiente mais complexo.

"O engenheiro brasileiro aprendeu a executar projetos sob pressão, com restrição de orçamento, desafios logísticos e alta volatilidade. Isso criou uma engenharia muito pragmática, focada em planejamento, adaptação e resultado."

A empresa, segundo o executivo, não exporta apenas mão de obra especializada, mas uma metodologia desenvolvida ao longo de quase três décadas.

"Não estamos exportando apenas conhecimento técnico. Estamos exportando uma forma de pensar e gerir projetos industriais com disciplina, pragmatismo e foco em resultado."

Hoje, a companhia compete diretamente com empresas americanas de engenharia, consultorias especializadas e grupos globais. O diferencial, segundo Toledo, está na combinação entre engenharia, gestão de projetos, tecnologia e experiência prática em ambientes industriais complexos.

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Reindustrialização dos EUA impulsiona demanda

O avanço da indústria americana também tem favorecido empresas que oferecem serviços de planejamento e gestão de projetos.

Nos últimos anos, os Estados Unidos intensificaram políticas para fortalecer sua base industrial, impulsionando investimentos em setores como semicondutores, energia, petroquímica, siderurgia e infraestrutura.

O movimento ganhou força com incentivos federais à produção local, à reorganização das cadeias globais de suprimentos e ao chamado reshoring (estratégia de trazer de volta ao país parte da produção antes concentrada no exterior).

Segundo estudo recente do Federal Reserve, esse processo levou os investimentos em construção de fábricas nos Estados Unidos aos maiores níveis das últimas décadas, com gastos anualizados superiores a US$ 170 bilhões, refletindo a expansão da capacidade industrial americana.

Na avaliação do CEO da Timenow, esse cenário, somado ao aumento das tarifas comerciais e à necessidade de elevar a produtividade das indústrias, amplia a demanda por empresas capazes de reduzir riscos e aumentar a eficiência dos projetos.

"Quando há mais investimento em produção local, infraestrutura e energia, cresce também a necessidade de planejamento, engenharia, confiabilidade e gestão de ativos."

Em um ambiente de custos mais elevados, a previsibilidade passa a ser um diferencial competitivo, afirma Toledo.

"Nosso trabalho é ajudar grandes clientes industriais a estruturar melhor seus projetos, reduzir riscos e proteger seus investimentos."

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Inteligência artificial já faz parte da estratégia

Outro diferencial da operação é o uso de inteligência artificial.

A Timenow desenvolveu o Kyno, plataforma própria de IA generativa voltada para acelerar análises técnicas, padronizar informações e apoiar a tomada de decisão. A empresa também utiliza o Time Connect, ferramenta que integra dados de engenharia, manutenção e operação para ampliar a rastreabilidade dos projetos.

A tecnologia já gera ganhos concretos no planejamento de paradas industriais, análise de riscos, gestão de ativos, simulação de cenários e previsibilidade de cronogramas, afirma Toledo.

"A tecnologia não substitui a engenharia. Ela aumenta a capacidade da engenharia de tomar decisões melhores, com mais dados, mais velocidade e menos incerteza."

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Meta é chegar a R$ 1 bilhão até 2030

A internacionalização ganhou prioridade estratégica há cerca de três anos e hoje representa um dos principais motores de crescimento da companhia.

Com faturamento mais de R$ 650 milhões em 2025, a meta é chegar a R$ 1 bilhão em 2030, ano em que as operações internacionais poderão responder também por 20% do faturamento, tendo o mercado americano como principal vetor da expansão.

Neste processo de expansão, a Timenow negocia um projeto petroquímico de aproximadamente US$ 400 milhões, que poderá se tornar o maior contrato da história de sua operação nos Estados Unidos. Para Toledo, conquistar um projeto desse porte seria mais uma evidência de que a metodologia desenvolvida no Brasil consegue competir em mercados altamente exigentes.

"Não queremos ser uma empresa com bandeiras em vários países e pouca profundidade. Queremos ser reconhecidos pela qualidade da engenharia, pela capacidade de gestão, pela inovação aplicada e pela entrega de valor em projetos industriais complexos."

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