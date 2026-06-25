Casas Bahia renova naming rights do Paulistão até 2028

A Casas Bahia renovou por mais dois anos os naming rights do Paulistão. Com o novo acordo, o principal campeonato estadual do país seguirá levando a marca da varejista até 2028. A parceria consolida uma estratégia que, desde a primeira temporada, buscou transformar a visibilidade proporcionada pelo futebol em resultados concretos de relacionamento e negócios.

A renovação acontece em um momento em que o Grupo Casas Bahia passa a consolidar os resultados de seu plano de transformação. Com uma operação mais eficiente, disciplinada e preparada para crescer, a companhia inicia uma nova etapa de sua trajetória, na qual a construção de marca e a conexão com os consumidores ganham ainda mais relevância na sustentação desse crescimento. Nesse contexto, o Paulistão se consolida como uma plataforma estratégica capaz de unir relevância cultural, relacionamento e geração de negócios.

Ao longo da competição, a companhia passou a incorporar elementos do próprio jogo às suas ações comerciais. A tradicional disputa de “cara ou coroa”, realizada antes das partidas, ganhou uma versão promocional que sorteava produtos do portfólio da marca. Segundo a empresa, os itens destacados chegaram a registrar aumento de até 190% nas vendas no dia seguinte aos jogos.

Essa integração também permitiu que a Casas Bahia reagisse em tempo real aos acontecimentos da competição. Depois que o zagueiro Gustavo Gómez comentou que precisava de uma fritadeira, por exemplo, a marca transformou a declaração em uma ação nas redes sociais, conectando a repercussão da partida aos produtos promovidos pela varejista.

A experiência chegou ainda aos pontos de venda. Na reta final do campeonato, a taça oficial do Paulistão passou por três megalojas da Casas Bahia, aproximando os torcedores da competição e contribuindo para ampliar o fluxo nas unidades.

A experiência também reforçou uma percepção cada vez mais presente no mercado: em um ambiente orientado por métricas de performance, a construção de marca continua sendo um ativo relevante para sustentar crescimento e diferenciação. O futebol, por sua capacidade de mobilização e identificação popular, tornou-se um dos territórios mais eficazes para essa conexão.

“Nosso objetivo foi mostrar que um patrocínio pode ir muito além da exposição de marca. Conseguimos criar uma plataforma que conectou futebol, varejo e entretenimento de forma integrada, levando a conversa para as redes sociais, para as lojas e para a jornada de compra dos clientes”, afirma Amanda Assis, diretora de Marketing do Grupo Casas Bahia.

Os resultados ajudaram a sustentar a renovação da parceria com a Federação Paulista de Futebol. O novo contrato, estruturado com a LiveMode, prevê um pacote ampliado de ativações para as próximas temporadas, com entregas em campo, nas transmissões, nas redes sociais e nas lojas.

Para Gustavo Pimenta, diretor executivo comercial, de e-commerce e marketing do Grupo Casas Bahia, a primeira temporada mostrou que o campeonato pode cumprir uma função que vai além da visibilidade.

"Conseguimos criar uma conexão direta entre as ativações e o desempenho comercial, mostrando que o futebol pode ser também uma importante plataforma de vendas."

Gustavo Pimenta, diretor executivo comercial, de e-commerce e marketing do Grupo Casas Bahia

Para a Casas Bahia, estar presente nesse território reforça uma relação histórica com as famílias brasileiras e seu papel como facilitadora do acesso ao consumo, inclusive por meio do crédito responsável.

A renovação até 2028 sinaliza que a companhia pretende aprofundar essa estratégia nos próximos anos. Mais do que associar sua marca ao principal campeonato estadual do país, a Casas Bahia aposta no futebol como uma plataforma de relacionamento capaz de conectar marca, consumo e cultura popular, reforçando atributos historicamente ligados à sua trajetória e à sua proximidade com os consumidores brasileiros.