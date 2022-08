Gerdau e Randon anunciam programa de aceleração de startups; saiba como inscrever sua empresa

A produtora de aço Gerdau anuncia nesta terça, 9, a abertura das inscrições para a terceira turma do seu programa de aceleração de startups. O programa é conduzido pela Gerdau Next Ventures, braço de aceleração e corporate venture capital da Gerdau Next, divisão de novos negócios da empresa.

Além da Gerdau Next Ventures, o programa é também organizado pela Randon Ventures, iniciativa das Empresas Randon dedicada a investimentos em startups. O batch também tem apoio da Liga Ventures, rede de inovação para startups da América Latina.

Nos últimos dois anos, mais de 300 startups se inscreveram para o processo de aceleração da Gerdau Next Ventures. Entre elas, companhias dos setores de construção, mobilidade e sustentabilidade em busca de parcerias estratégicas para o negócio.

Como funciona o programa

Com duração de 16 semanas, o programa funciona como uma mentoria de longo prazo, na qual não é exigida participação societária — modelo que no jargão do mercado é chamado de equity free. A proposta é promover a inovação aberta a partir da conexão entre empreendedores e executivos da Gerdau e Randon, que irão mentorar os participantes.

Quem pode se inscrever

Para a aceleração, a Gerdau busca até seis startups das áreas de supply chain e logística, as chamadas logtechs, com alguma proposta de negócio que possa agregar valor ao setor. Esta será a primeira vez que o programa se dedica às pequenas da logística e cadeia de abastecimento.

A edição de 2020, segundo a Gerdau, buscava construtechs, do setor de construção, e acelerou cinco startups ao todo. Já em 2021, o foco foi empresas ligadas à sustentabilidade e digitalização na indústria.

Do lado dos segmentos, a Gerdau e Randon buscam empresas que desenvolvem soluções vitais para o setor logístico, como:

Gerenciamento de estoques e armazéns;

Fidelização;

Gestão de frotas;

Last mile e logística reversa, entre outros.

"Esperamos que as startups selecionadas nos ajudem a aumentar a eficiência e produtividade do segmento, contribuindo para a solução de grandes desafios da sociedade", afirma Juliano Prado, vice-presidente da Gerdau.

Como se inscrever

As startups têm até o dia 4 de setembro para se inscrever através do site do programa. A divulgação das empresas selecionadas será feita em outubro.