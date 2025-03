Gerdau recebe selo internacional por práticas sustentáveis em mineração

A Gerdau, maior produtora brasileira de aço, conquistou o selo IRMA 50, concedido pela Initiative for Responsible Mining Assurance (IRMA), ou Iniciativa para Garantia de Mineração Responsável. O reconhecimento, dado à mina de minério de ferro Miguel Burnier, em Ouro Preto (MG), coloca a operação entre as 11 minas no mundo que já passaram pelo rigoroso processo de avaliação da entidade.

A certificação foi concedida após auditoria independente da SCS Global Services, que analisou cerca de 400 requisitos, distribuídos em quatro pilares: integridade corporativa, planejamento para legados positivos, responsabilidade social e responsabilidade ambiental.

Mineração responsável como estratégia

“Estamos sempre buscando aprimoramento contínuo, diálogo aberto com as comunidades e adoção das melhores práticas no setor”, afirmou Wendel Gomes, diretor de Mineração e Matérias-Primas da Gerdau. Segundo ele, a mineração responsável é um dos pilares estratégicos da empresa, que há 124 anos atua no Brasil.

A certificação da IRMA reforça o compromisso da Gerdau com a transparência. “Os stakeholders podem acessar publicamente o relatório da auditoria e utilizá-lo para entender os avanços e os pontos que podem exigir melhorias”, disse Aimee Boulanger, diretora-executiva da IRMA.

Padrão internacional e auditoria independente

A IRMA é uma iniciativa global voltada para aprimorar as práticas ambientais e sociais na mineração. Seu modelo de certificação inclui, inclusive, inspeções presenciais para verificar a conformidade das operações com padrões internacionais.

O reconhecimento da mina Miguel Burnier reforça o posicionamento da Gerdau no mercado global e fortalece sua governança ambiental e social. Clique aqui para acessar o relatório.