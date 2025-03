Shield revoluciona o setor de private banking com tecnologia e personalização

O setor financeiro está em constante evolução, impulsionado pela digitalização e pela busca por soluções mais personalizadas. Segundo uma pesquisa da Federação Brasileira de Bancos (Febraban), realizada pela consultoria Deloitte, 79% das transações bancárias no Brasil já ocorrem em canais digitais. Mas a digitalização, por si só, não basta — o verdadeiro diferencial está em oferecer serviços adaptados às necessidades de cada cliente.

Presente no Brasil desde 2018, a Shield se destaca ao unir tecnologia proprietária, inteligência tributária e segurança digital, criando soluções sob medida para empresas e investidores.

“Nosso objetivo é compreender os desafios financeiros de cada cliente, tanto pessoais quanto empresariais, e oferecer ferramentas que agreguem valor e conveniência”, afirma Robson Gimenes, CEO da Shield.

Eficiência tributária e tecnologia a serviço do cliente

A Shield inova ao combinar tecnologia exclusiva com consultoria especializada, oferecendo uma abordagem sob medida para empresas (B2B) e pessoas físicas (B2C). Diferentemente dos bancos tradicionais, suas soluções são projetadas para otimizar o fluxo de caixa, reduzir custos tributários e aumentar a segurança das transações.

Entre os principais benefícios estão: rentabilidade superior à média de mercado, gestão ativa de investimentos para mitigar riscos financeiros e eficiência tributária, com economia de até 40% nos impostos.

Maquininha de venda? Muito mais que isso

Um exemplo é o Shield Pay, uma solução completa para pagamentos que integra uma máquina de cartão com múltiplas bandeiras e taxas personalizadas, além de uma conta de pagamentos. Com esse arranjo, a Shield otimiza a gestão financeira dos clientes, reduz a bitributação e melhora o recolhimento de impostos, indo além do simples processamento de transações.

Segurança digital como pilar estratégico

Além da eficiência tributária, a proteção de dados é um dos principais compromissos da Shield. A empresa adota protocolos rigorosos de cibersegurança para garantir a integridade das operações, incluindo:

Criptografia avançada para proteger informações sensíveis;

para proteger informações sensíveis; Monitoramento 24/7 para prevenir fraudes e ataques cibernéticos;

para prevenir fraudes e ataques cibernéticos; Conformidade com regulamentações nacionais e internacionais.

“Um dos nossos principais diferenciais é a capacidade de oferecer uma experiência única e personalizada. Com inteligência financeira e soluções estratégicas, criamos um ambiente seguro e eficiente para os nossos clientes”, destaca Gimenes.

O futuro dos serviços financeiros personalizados

Com a evolução da inteligência artificial e da automação, o setor caminha para um modelo de serviços ainda mais personalizados. Algumas das tendências que devem ganhar força incluem: automação de processos para elevar a eficiência operacional, uso de inteligência artificial para análise preditiva de investimentos e expansão do open banking para facilitar o acesso a serviços financeiros.

“A hiperpersonalização é o futuro dos serviços financeiros. Nosso compromisso é liderar essa transformação, oferecendo soluções que entreguem inteligência financeira e eficiência tributária com impacto real”, finaliza Gimenes.