IA, cloud e conectividade: como a Claro quer avançar entre as PMEs

Pequenas e médias empresas chegam a 2026 pressionadas a revisar processos, integrar dados e adotar tecnologias capazes de aumentar a eficiência. Mas esse movimento ainda avança de forma desigual.

Segundo levantamento da Fundação Getulio Vargas (FGV), em parceria com a Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial (ABDI), 66% das micro e pequenas empresas brasileiras permanecem nos níveis iniciais de maturidade digital. Ao mesmo tempo, esses negócios representavam, em 2025, 94% dos CNPJs ativos no país, de acordo com o Mapa de Empresas, do Governo Federal.

É nesse cenário que a Claro empresas busca ampliar sua presença entre pequenos e médios negócios. A estratégia combina conectividade fixa e móvel, serviços digitais e ferramentas voltadas à operação das empresas para posicionar a companhia não apenas como uma operadora, mas como uma parceira na transformação digital das PMEs.

A estratégia segue o modelo de one stop shop: reunir, em um único ecossistema, soluções de banda larga, Wi-Fi e 5G, além de ferramentas de gestão, presença digital, segurança, nuvem e inteligência artificial. A ideia é reduzir a fragmentação de fornecedores e a complexidade operacional.

“As pequenas e médias empresas têm nos desafiado a buscar e oferecer soluções que vão além da conectividade, atendendo à crescente demanda por soluções de segurança, armazenamento de dados em nuvem e até equipamentos”, afirma Roberta Godoi, CEO da Claro empresas para Pequenas e Médias Empresas.

Uma das novidades desse portfólio é o Blip Go, desenvolvido para ajudar micro e pequenas empresas a organizar o atendimento e transformar conversas no WhatsApp em oportunidades de venda.

A solução adiciona uma camada de inteligência artificial ao WhatsApp Business, automatiza respostas e realiza a qualificação inicial dos contatos. Quando um profissional assume a conversa, a automação é pausada, preservando o atendimento humano.

A ferramenta também reúne o histórico das interações e um CRM simplificado, que permite organizar os clientes pelas diferentes etapas do funil comercial. Com isso, busca responder a um problema comum entre pequenos negócios: a dificuldade de acompanhar contatos, identificar oportunidades e manter o histórico do relacionamento com cada cliente.

O Blip Go passa a integrar um portfólio com mais de 80 produtos e serviços. As soluções acompanham diferentes etapas da digitalização de uma empresa, desde a criação de uma presença profissional na internet até a adoção de sistemas de gestão, produtividade, segurança cibernética, nuvem e inteligência artificial.

Tecnologia aplicada a desafios reais

Para aproximar esse portfólio da rotina dos empreendedores, a Claro empresas se uniu ao Choque de Gestão, primeiro reality show de negócios da EXAME. Lançado em setembro de 2025, o programa acompanha empresas que buscam crescer e profissionalizar suas operações.

A cada episódio, gargalos de gestão são identificados e transformados em soluções práticas para o cotidiano dos negócios. A participação da Claro empresas ajuda a mostrar como diferentes recursos tecnológicos podem ser combinados para enfrentar desafios concretos, como a dificuldade para atender clientes, a ausência de processos digitais, a necessidade de organizar informações e as vulnerabilidades de segurança.

A parceria se conecta ao posicionamento traduzido pela campanha “Bora fazer juntos”, que apresenta a empresa como uma aliada na jornada de digitalização das PMEs, considerando o estágio e as necessidades de cada negócio.

CHOQUE DE GESTÃO: assista aos episódios do primeiro reality de negócios da EXAME

Uma jornada de digitalização

A conectividade funciona como ponto de partida dessa jornada. Recursos como banda larga empresarial, Wi-Fi e 5G sustentam o uso de sistemas de gestão, canais de atendimento, plataformas em nuvem e ferramentas de colaboração.

Depois de estabelecer essa base, um dos primeiros passos para muitos negócios é construir uma presença profissional na internet. Nessa frente, a Claro empresas oferece soluções como registro de domínio, e-mail empresarial, construtor de sites e hospedagem.

Há também o Site Pronto, destinado a empresas que preferem ter sua página desenvolvida por uma equipe especializada.

Com a presença digital estruturada, outro desafio é organizar o relacionamento com os clientes e transformar os canais digitais em oportunidades comerciais. O Blip Go, por exemplo, automatiza conversas e ajuda a gerar vendas pelo WhatsApp. Ferramentas de CRM e ERP, por sua vez, ajudam a acompanhar o relacionamento comercial e a integrar atividades administrativas da empresa.

Outro conjunto de soluções se volta à rotina das equipes. Microsoft 365 e Google Workspace concentram aplicações de comunicação, colaboração e produção de documentos. Já o Microsoft Copilot acrescenta recursos de inteligência artificial às atividades profissionais.

A centralização dessas ferramentas busca reduzir o tempo gasto pelo empreendedor na contratação e no gerenciamento de diferentes fornecedores. Também permite combinar serviços de acordo com o momento da empresa, seja na construção da presença digital, seja na organização de uma operação que já depende de diversos sistemas.

A ampliação da operação digital também exige proteção de dispositivos, redes, sites, aplicações e dados.

O portfólio inclui o Claro Monitor, voltado ao controle dos dispositivos móveis usados pelas equipes, além de Proteção Digital e Microsoft Defender. Para operações que demandam camadas adicionais, o EDR protege dispositivos, monitorando comportamentos suspeitos nos equipamentos, enquanto o Firewall Gerenciado sem Fio protege a rede Wi-Fi corporativa e o WAF controla o tráfego de sites e aplicações.

Cloud para PMEs

Outro movimento dessa estratégia foi o anúncio, em abril de 2025, de um investimento de R$ 1 bilhão na expansão da plataforma Claro Cloud. A solução foi desenhada para atender empresas de diferentes portes, incluindo startups e PMEs.

A plataforma reúne soluções próprias e parcerias com empresas globais de nuvem, como AWS, Oracle e Huawei. Segundo a Claro empresas, a proposta é oferecer uma experiência multicloud, com integração entre provedores, uso dos data centers da companhia e ferramentas de gestão concentradas em uma única interface.

Para as PMEs, a iniciativa busca reduzir as barreiras de entrada em tecnologias mais avançadas. A plataforma conta com ambiente pré-configurado, camadas adicionais de segurança e recursos para acompanhar os custos.

A previsibilidade dos gastos é especialmente relevante para empresas que não possuem estruturas internas robustas de tecnologia. O suporte consultivo também permite avaliar quais recursos fazem sentido para cada operação, em vez de contratar ferramentas isoladas.

Para Roberta Godoi, a digitalização das PMEs brasileiras é um caminho sem volta, mas exige suporte contínuo. “Nosso papel é garantir que a tecnologia não seja um obstáculo, mas a alavanca para que o empreendedor foque no que realmente importa: o crescimento do seu negócio”, pontua.

A aposta da Claro empresas é que a transformação digital avance menos pela contratação pontual de produtos e mais pela integração entre conectividade, presença digital, atendimento, gestão, produtividade, nuvem, segurança e inteligência artificial.

Ao reunir essas frentes e levá-las a casos apresentados no Choque de Gestão, a companhia busca tornar mais concreto seu novo posicionamento: ser uma parceira capaz de acompanhar as PMEs em diferentes etapas da digitalização e liberar tempo para que os empreendedores se concentrem no crescimento do negócio.