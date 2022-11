Fundadora de startup de R$ 120 milhões é nova presidente da Abstartups

Sob nova direção, a Associação Brasileira de Startups (Abstartups) terá uma mulher como presidente pela primeira vez em sua história. A entidade de promoção do ecossistema brasileiro de startups anuncia nesta sexta-feira (18) a escolha de Ingrid Barth, empreendedora serial e fundadora da startup Linker, como nova presidente.

Ingrid Barth substituirá o atual presidente Felipe Matos, que segue no comando até dia 1 de janeiro de 2023. Após essa data, Matos se tornará vice-presidente da Associação.

Quem é Ingrid Barth

Com quase 20 anos no mercado financeiro, Barth acumula experiências em grandes instituições como Santander e J.P Morgan, onde trabalhou nas áreas de vendas e coordenação de operações de crédito e gestão de tesouraria. No currículo da executiva estão também passagens pelo banco digital brasileiro Neon e na própria Abstartups, instituição na qual é vice-presidente desde 2021.

O contato direto com operações de crédito, especialmente transações entre fronteiras, levou Barth a se especializar em tecnologias promissoras nesse nicho, como o blockchain, além de ocupar o cargo de diretora executiva da Associação Brasileira de Fintechs (AbFintechs) por um período de dois anos. Atualmente, também representa a AbFintechs no comitê de Open Banking do Banco Central.

A empreendedora á também investidora anjo em três diferentes grupos dedicados à essa modalidade de investimento.

“Me sinto muito privilegiada e honrada em ter sido eleita presidente da Abstartups. Isso nos dará oportunidade de não apenas continuar o trabalho que estamos fazendo, mas também de dar um sinal claro que não apenas a associação, mas também o mercado, estão caminhando para um ambiente mais diverso", diz Barth.

"Ainda temos muitos desafios e projetos pela frente, mas estou muito otimista, porque sei que o Brasil está fazendo um trabalho excelente com relação ao empreendedorismo e ao ecossistema de inovação, que precisa ser continuado e amplamente divulgado no mundo".

O projeto Linker

Em 2018, decidiu criar seu próprio negócio no segmento. Desse esforço nasceu o Linker, banco digital 100% focado em startups e seus empreendedores, onde atualmente atua como diretora de operações.

A proposta de se dedicar exclusivamente a startups e pequenas e médias empresas atraiu a atenção de empresas mais robustas. Em 2021, o Linker foi comprado pela plataforma de SaaS (software as a service) Omie por R$ 120 milhões. Mesmo adquirida, a Linker permanece como um braço independente dentro da Omie, e a operação é comandada por Barth desde então.

