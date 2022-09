Fórum RME discute liderança e empreendedorismo feminino em SP

Nesta quarta-feira, 28, começa o Fórum RME, feira de negócios sobre empreendedorismo feminino promovida pela Rede Mulher Empreendedora (RME), organização de apoio aos pequenos negócios liderados por mulheres.

O evento vai acontecer até o dia 30 de setembro, de forma presencial. O local escolhido foi o Club Homs, que fica na Avenida Paulista, importante endereço turístico e de negócios em São Paulo. A expectativa da RME é receber cerca de 5.000 pessoas no local, além de outros 150.000 participantes em transmissão online do evento.

Na programação do evento estão líderes mulheres e empreendedoras de destaque que irão palestrar sobre temas como inovação, organização financeira, desenvolvimento de negócios, franquias e inclusão.

Entre as painelistas estão:

Emily Ewell, fundadora e CEO da startup Pantys;

Sonia Hess, ex-presidente da Dudalina;

Alana Leguth, sócia na KondZilla;

Fernanda Ribeiro, cofundadora da ContaBlack;

Maria Rita Spina Bueno, diretora executiva da rede Anjos do Brasil;

Dani Junco, fundadora da B2Mamy

As inscrições para o evento são gratuitas, mas os ingressos presenciais são limitados. Os interessados em acompanhar as palestras podem se inscrever no link ou acompanhar a transmissão online pelo canal da RME no YouTube.