O homem mais rico do mundo, Jeff Bezos, bateu novos recordes de riqueza. O presidente e fundador da Amazon, gigante varejista, ganhou 6,65 bilhões de dólares nas últimas 24 horas, consolidando sua fortuna em 172 bilhões de dólares, segundo levantamento feito pela Bloomberg.

Ele se beneficiou da alta das ações da Amazon, que subiram 5,5% ontem e abriram o dia de hoje com alta de 2%. O valor por ação, de 2.942 dólares, está no valor mais alto desde que a empresa abriu seu capital, em 1997, três anos depois de sua criação. A varejista americana se beneficiou da alta da demanda por e-commerce com a pandemia do novo coronavírus.

O bilionário também é a pessoa que mais enriqueceu desde o começo do ano. Bezos adicionou 56,7 bilhões de dólares à sua fortuna desde janeiro, mais que o dobro do segundo colocado, Elon Musk, presidente e fundador da montadora de carros elétricos Tesla, que enriqueceu 25,8 bilhões de dólares desde o início do ano.

Com essa alta, Bezos ultrapassa o recorde anterior, que também era dele, de 171,6 bilhões de dólares. No ano passado, Bezos se divorciou de Mackenzie Bezos, com quem foi casado por 25 anos. Ela recebeu 25% das ações da Amazon que pertenciam ao casal, quase 4% do total, e também está entre as pessoas mais ricas do mundo.