Fortuna de Elon Musk aumenta em US$ 40 bi com disparada de ações da Tesla

As ações da Tesla (TSLA) encerraram a quarta-feira, 17, em alta de 1,01%, a US$ 425,86 (cerca de R$ 2.360). O desempenho marcou a sétima sessão consecutiva de ganhos, com valorização acumulada de cerca de 23%. Foi o maior rali do papel desde 10 de julho, quando a companhia registrou 11 pregões seguidos de avanço.

No pré-mercado desta quinta-feira, 18, às 9h06 no horário de Brasília, a ação avançava mais 1,15%, negociada a US$ 430,75.

Com a disparada, a fatia do CEO Elon Musk na fabricante de veículos elétricos ganhou cerca de US$ 40 bilhões em valor de mercado, segundo cálculos da Dow Jones Market Data, sem considerar opções adicionais que ele detém.

Na terça-feira, a ação havia fechado cotada a US$ 421,62, no nível mais alto desde 17 de janeiro.

Desde o começo do ano, os papéis sofreram pressões em meio a críticas à atuação política de Musk e à sua ligação com o chamado Departamento de Eficiência Governamental (DOGE, na sigla em inglês) do governo de Donald Trump, vista como negativa para a marca Tesla.

O que impulsiona a ação

Nesta semana, investidores interpretaram como positivo o sinal de maior dedicação de Musk à companhia.

Em publicação na rede social X, ele afirmou estar trabalhando até a madrugada em projetos como o robô humanoide Optimus e o desenvolvimento de novos chips, além de relatar jornadas de até 12 horas de reuniões seguidas em diferentes áreas da Tesla.

Daddy is very much home. Am burning the midnight oil with Optimus engineering on Friday night, then redeye overnight to Austin arriving 5am, wake up to have lunch with my kids and then spend all Saturday afternoon in deep technical reviews for the Tesla AI5 chip design. Fly… — Elon Musk (@elonmusk) September 16, 2025

Outro fator de confiança foi a compra de US$ 1 bilhão em ações da própria Tesla pelo executivo, movimento lido por Wall Street como aposta em uma valorização adicional da empresa.

Apesar da alta, há vozes mais cautelosas no mercado. A consultoria CFRA reduziu a recomendação do papel para venda nesta semana, avaliando que a cotação se afastou dos fundamentos e destacando riscos de trimestres mais difíceis pela frente.

Musk já havia falado em julho sobre a possibilidade de um período de transição com resultados mais fracos, citando o fim de incentivos fiscais para veículos elétricos nos Estados Unidos e os estágios iniciais do sistema de direção autônoma.

No ano passado, as ações da Tesla chegaram ao recorde de US$ 479,86 em 17 de dezembro, impulsionadas pelo otimismo em torno da reaproximação de Musk com Trump durante a campanha presidencial. O executivo, que se tornou aliado e conselheiro do republicano, deixou em maio o cargo no DOGE.

Nesta quarta-feira, o papel foi o segundo mais negociado tanto no índice S&P 500 quanto no Nasdaq 100. No acumulado de 2025, a ação da Tesla sobe cerca de 5%, enquanto o S&P 500 avança mais de 12% no mesmo período.