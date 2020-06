Fornecedor da Tesla promete bateria que dura 16 anos

O maior desafio das montadoras de carros elétricos parece estar resolvido com a proposta da fabricante chinesa Contemporary Amperex Technology (CATL). A empresa, que fornece para Tesla e Volkswagen, afirmou que está pronta para começar a produzir em larga escala uma bateria que deve durar 16 anos e 2 milhões de quilômetros, disse Zeng Yuqun, presidente da companhia, em entrevista à Bloomberg.

O executivo acrescentou que o custo do novo produto é apenas 10% maior do que a média das baterias de carros elétricos do mercado.

O principal obstáculo para a massificação dos carros elétricos no mundo é o alto custo da bateria e suas limitações de autonomia. O componente representa o maior custo no projeto de um veículo e, se ele é altamente eficiente, provavelmente custa mais ou pesa mais.

A média de vida útil das baterias disponíveis no mercado é de no máximo oito anos. Segundo o executivo relatou na entrevista, a bateria da CATL poderia ser reutilizada em um segundo veículo, uma alternativa diante das transformações da indústria automotiva, aceleradas pela pandemia do novo coronavírus.

Yuqun não revelou se já está negociando com montadoras, mas disse que se alguma empresa fizer um pedido, eles estão “prontos para atender.”