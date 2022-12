Ford prevê crescimento acima da indústria no Brasil em 2023

A Ford prevê que suas vendas no mercado brasileiro vão “crescer de forma sólida”, acima do crescimento esperado para a indústria automotiva local em 2023. O setor deve comercializar cerca de 2,2 milhões de veículos no próximo ano, o que representaria um crescimento em torno de 5% em relação a 2022, segundo Daniel Justo, presidente da Ford América do Sul.

Crescimento esperado para o setor no próximo ano se deve, segundo Justo, a um “modesto” crescimento do PIB, à redução de taxas de juros e a uma maior disponibilidade de semicondutores, que foi melhorando ao longo de 2022. “Ainda teremos algo de supply-chain afetando a produtividade no ano que vem”, disse ele em conversa com jornalistas em São Paulo.

Marca pretende fazer 10 lançamentos no mercado brasileiro em 2023, entre eles a versão híbrida da picape Maverick, a F-150, Mach-e, além de mais veículos comerciais, segundo o executivo.

Justo também comemora cinco trimestres seguidos de resultados positivos (EBIT) da operação na América do Sul, quebrando uma longa sequência de perdas. “Eu acho que desde 2013 a Ford não tinha essa solidez na América do Sul”, diz ele. “Estamos muito satisfeitos com tudo o que fizemos em 2022”.

Sobre a expectativa pelo novo governo que toma posse em 1 de janeiro, Justo define a previsibilidade como relevante. “A gente ter uma economia estável é fundamental para atrair novos investimentos, e isso vem através de uma disciplina fiscal, de um controle inflacionário e de uma estabilidade de câmbio e, com isso, possibilitando reduções de juro, outro fator que impacta a indústria”.

