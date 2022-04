Fiz um IPO da minha marca pessoal e ensino você a fazer o mesmo

Por Ricardo Bellino, Chief Entrepreneur e Deal Maker da Bellino's Unltd

Você sabe quanto vale sua marca pessoal? Instigado por esta pergunta, decidi contratar um escritório especializado na avaliação de ativos intangíveis para avaliar a reputação do meu sobrenome Bellino.

Por causa de mais de duas décadas de uma atividade empreendedora, a conclusão é que a propriedade intelectual do meu sobrenome, transformado na marca Bellino Unlimited Empreendimentos e Participações LTDA, vale impressionantes 78 milhões de reais.

De posse do laudo que chancelou o “valuation” da marca Bellino, fiz mais: decidi integralizar os 78 milhões de reais ao balanço patrimonial da minha empresa.

Resolvidos os trâmites burocráticos, fui atrás de uma solução para monetizar o capital que consegui traduzir em milhões de reais, algo que parecia impossível, palavra que não consta no meu dicionário.

Encontrei dois caminhos. O primeiro, aqui mesmo no Brasil, foi criar a minha própria Wallet na recém-lançada Chiefs.Group, a primeira plataforma de “Open Talent Economy” da América Latina baseada em blockchain que permite transformar horas de executivos C-level e empreendedores em tokens.

Serei o primeiro Chief Entrepreneur da plataforma. Minha ideia é fazer a primeira emissão de 1 milhão de reais em NFTs, de um total de 7,8 milhões de reais, que poderão ser adquiridos por interessados em um programa de mentoria comigo.

A segunda alternativa foi fazer o IPO da minha marca pessoal Bellino na americana Human IPO, uma "bolsa de valores de pessoas" que também possibilita transacionar o tempo de profissionais de grande prestígio.

Até então, o único brasileiro a fazer IPO da sua marca no marketplace foi o Rei Pelé, que negociou 10 cotas de 30 minutos de conversa com seus fãs por 10 mil dólares cada.

Vou negociar na Human IPO um total de 30 mil ações avaliadas em 2,5 milhões de dólares, ao preço de 83,33 dólares por ação, que serão trocadas por 500 horas de mentoria a uma base de 5 mil dólares por hora.

Deste total, o valor correspondente a 3 mil ações, ou aproximadamente 250 mil dólares, será doado para a ONG Gerando Falcões, do líder comunitário e empreendedor social Edu Lyra.

Tudo isso me leva ao que aconteceu ontem, 28 de abril, no Palácio da Bolsa, fundado em 1834, no Porto. Divulguei por lá a emissão das minhas NFTs e toquei o sino simbólico do IPO da minha marca pessoal Bellino.

Amanhã, 30 de abril, faço a palestra de abertura do evento "Investimento em Ação", no Altice Arena, em Lisboa, ocasião em que também apresenta seu livro IPO Pessoal - Como Você Pode Se Tornar uma Marca Milionária, publicado pela editora Lisbon Internacional Press.

O capital humano é o principal valor de uma empresa. São as pessoas que fazem um negócio ser um enorme sucesso ou um retumbante fracasso. Em minha trajetória sempre tive a clareza que a reputação da minha marca pessoal era o que tinha de mais valioso para fortalecer meu network e transformar relacionamentos em negócios.

Ao encontrar uma forma de tangibilizar esse ativo e integralizar ao capital social da minha empresa, parti em busca de tecnologias que possibilitassem transacionar minhas horas e, coincidentemente, tomei contato com a proposta da Chiefs.Group, que caiu como uma luva ao permitir tokenizar meu smart money. Ao mesmo tempo, recebi o convite para seguir os passos do Pelé e fazer meu IPO na Human IPO.

Acredito que tenho bons motivos para monetizar minha marca pessoal. Atualmente, lidero diversos projetos que só se tornaram possíveis por causa da força do meu sobrenome. Todas as frentes estão sob o guarda-chuva da holding Bellino's Unlimited, como a Comune di Bellino, a maior plataforma de mentorias e masterminds de alto impacto que oferece programas precificados em mais de 100 mil reais.

Um deles, batizado de "Zenpreendedorismo", é realizado no Mosteiro Zen no Morro da Vargem, no Espírito Santo. Outro, chamado de "Escola da Vida", é um programa de aceleração de pessoas que consiste em uma imersão multidisciplinar no norte da Itália, em uma vila medieval com apenas 94 habitantes, curiosamente chamada Comune di Bellino.

Recentemente, anunciei a criação da Dealmaker Academy, uma parceria com a Atom S/A, a Must University e a EXAME, que tem como missão promover uma transformação disruptiva da cultura empreendedora e executiva na próxima década, criando uma nova geração de “fechadores de negócios" sustentada pelos pilares do pensamento fora da caixa e da reprogramação das habilidades socioemocionais.

Outro negócio estruturado por mim é o Mentor S/A, um grupo de 13 empresários liderados por ele que planejam investir alguns milhões na forma de mentorias (“mentor for equity”), inicialmente em 20 startups em estágio inicial com alto potencial de escala.

A gestão desse pool de investimentos inédito está sob responsabilidade da Bossanova Investimentos, que conta com nomes de peso como João Kepler, Caito Maia, Edu Lyra, Nathalia Arcuri, Carol Paiffer, Chaim Zaher, Rachel Maia, Antônio Carbonari Neto, entre outros.

Nomes de peso, aliás, é o que não falta na minha trajetória. Por muito tempo fui sócio de Donald Trump na Trump Realty Brazil e de John Casablancas, com quem fundou a Elite Models Brasil.

Após 14 anos dando voltas ao redor do mundo, dos quais 11 anos nos EUA e os últimos 3 em Portugal, retornei ao Brasil no final do ano de 2021 para empreender os meus maiores e mais importantes empreendimentos das minhas últimas três décadas.

O “valuation” da minha marca pessoal, precificada em 78 milhões de reais e amparado por laudo técnico, tendo sido deferido pela Junta Comercial de São Paulo no aumento do capital social da minha empresa de empreendimentos e participações, a Bellino’s Unlimited, me serviu, mais que tudo, para confirmar a minha tese de investimento no meu maior patrimônio, a minha reputação.

Essa foi, sem dúvida, a lição mais importante da minha escola da vida, que herdei do meu avô Ribeiro, um imigrante português que chegou ao Brasil ainda adolescente e como mascate, fez a sua vida e a da nossa família, com muita dignidade e espírito empreendedor.

Aprendi na minha escola da vida, que a felicidade precede o sucesso e que não existem fórmulas mágicas para atingir o idealizado sucesso fácil e rápido.

Aprendi também que a felicidade verdadeira só existe quando compartilhada e quando pode servir para transformar a vida de outras pessoas.

O lançamento do meu IPO Pessoal ontem, no Palácio da Bolsa, no Porto, teve como propósito inspirar outras pessoas a investir na sua própria reputação, para construir uma marca pessoal sólida e que possa pagar dividendos ao longo de toda uma vida.

Como diria Benjamin Franklin: “Time is Money”.