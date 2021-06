Ex-sócio de Trump, Ricardo Bellino lança filme sobre negócios e felicidade

Para o empresário Ricardo Bellino, fundador da agência Elite Models no Brasil e ex-sócio de Donald Trump, antes de aprender a ganhar dinheiro, o candidato a milionário precisa desenvolver uma habilidade importante: aprender a ser feliz. “Você não fica rico e depois encontra a felicidade, é o contrário”, afirma.

Bellino já ostentava uma carreira de sucesso quando teve esse momento “eureca”. A descoberta da felicidade como uma ferramenta para ser bem-sucedido nos negócios aconteceu no momento em que o empresário, atualmente morando em Portugal, celebra um ciclo de mais de uma década se dedicando à formação de empreendedores. Há 12 anos, ele criou a School of Life (Escola da Vida), projeto voltado ao ensinamento de tudo que aprendeu na carreira, que realiza mentorias com pequenos grupos selecionados.

Esse seu papel de “acelerador de pessoas”, como costuma definir, também acaba de virar um filme, “The People Accelerator”, que será lançado no dia 28 de junho, em uma sessão especial no auditório da Comuna de Bellino, uma minúscula cidade italiana com menos de 200 habitantes que se tornou a sede de um dos seus programas de mentoria.

Dirigido pelo cineasta brasileiro Augusto Pessoa, o filme retrata a jornada de uma das turmas da mentoria de Bellino, na Comuna de Bellino. “Mais do que um projeto, essa mentoria é um redescobrimento do nosso tempo”, diz o empresário, no filme. “A gente passa a vida inteiro correndo atrás do tempo, com medo que ele acabe.”

Bellino chegou ao local pela coincidência do nome, e ficou pela hospitalidade da comunidade e por suas paisagens bucólicas, perfeitas para praticar o autoconhecimento. “Foi um acidente, que eu chamo de sincronicidade”, afirma. “O esforço de subir a montanha e o silêncio da natureza são professores até melhores do que eu.”

Essa maneira de enxergar o empreendedorismo como o resultado da elevação da consciência, segundo ele, está conectada com o zeitgeist atual do mundo dos negócios, materializado no conceito de capitalismo de stakeholder. Bellino entende que o maior ativo de qualquer empresa são as pessoas, por isso a necessidade de humanizar as relações comerciais e extrair todo o potencial de cada profissional.

Para celebrar o lançamento oficial do filme, que já teve uma pré-exibição no Festival de Cinema de Gramado, Bellino prepara uma edição especial de sua mentoria na Itália. Ele irá levar um grupo pequeno de empreendedores para assistir à estreia do documentário, e aproveitar para realizar mais uma sessão de descoberta e autoconhecimento. “Será uma ocasião especial, com um grupo de pessoas especiais”, diz ele.

Interessados em fazer parte do grupo podem mandar um e-mail diretamente ao empresário, para bellino@schooloflife.com. A Exame Academy, braço de educação continuada da Exame, também oferece a oportunidade de aprender com a experiência de Bellino por meio do curso “Sucesso Inspira, Fracasso Ensina”, da série Lessons by Exame Academy, que pode ser acessado aqui. No curso, o empresário ensina como compartilhar os sonhos de uma forma que outras pessoas também acreditem nele.

O mentor que vale mais de 100 mil

Inaugurar – e fazer prosperar - a agência de modelos Elite Models no Brasil e se tornar sócio de Donald Trump, atual presidente dos Estados Unidos da América (EUA), são apenas dois dos principais feitos de Bellino, que foi parceiro de negócios do famoso empresário de moda John Casablancas.

Segundo informações do próprio empreendedor serial, alguns empresários desembolsam quantias superiores aos 100 mil reais por uma mentoria exclusiva com ele, com a intenção de aprender as táticas que levaram a sua carreira a ser tão bem sucedida.

“Qualquer um pode se tornar um empreendedor de sucesso”, de acordo com Bellino e, para atingir este objetivo, é necessário um fator fundamental: o contentamento em participar de algo que traga bem estar e que possa mudar uma vida. “É a partir da felicidade que os empreendedores, e qualquer pessoa, vão atingir o sucesso que estão buscando”, afirma o especialista em negócios.