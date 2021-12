ARTIGO: Quebrando o cofre do sucesso fácil, por Ricardo Bellino

Vivemos a era da simplificação generalizada e banalização do sucesso, propagada por “chaveiros mágicos”, que nos propõe chaves mestras para abrir as portas da riqueza fácil e rápida. Vale aqui uma introdução à Ciência da Complexidade, que descreve a natureza dos seres humanos como seres complexos e caóticos. Uma teoria belissimamente defendida pelo Psicoterapeuta, PhD formado pela Universidade de Harvard, Luciano Vilaça, autor do livro “Dentro e Fora da Caixa”.

A não compreensão e aceitação desta condição, não apenas não abrirá nenhuma porta da esperança, como vai gerar uma enorme frustração, que pode levar a sérios estágios de ansiedade e depressão. Esse assunto e tão sério, que tramita silenciosamente no Senado um projeto de lei que pretende reprimir e condenar criminalmente as condutas irresponsáveis dos ditos “profetas da prosperidade”, disfarçados de coaching, mentores e empreendedores de palco.

O segredo para quebrar os códigos de um cofre se baseia em aprender a “escutar” os cliques que irão encaixar e alinhar as engrenagens, que por fim abrirão as portas que guardam os segredos da verdadeira felicidade na vida e nos negócios.

A Ciência da Complexidade, também chamada de Teoria da Complexidade, na realidade, não é uma teoria, mas um complexo de teorias – Teoria dos Fractais, Teoria do Caos, Teoria das Catástrofes, Lógica Fuzzy e outras – procedentes das Ciências Exatas que se dirigem, explicita e implicitamente, para uma visão cada vez mais aproximada da realidade, sem simplificação, sem reducionismo.

Esse artigo pretende lançar um olhar sobre uma Nova Visão de Mundo para a Estratégia e apresenta as Visões de Mundo – Mecanicista, Econômica e Complexa – que estão competindo no contexto da atual Mudança de Época, mostrando quais as implicações de cada uma destas Visões de Mundo e dando ênfase para a necessidade, cada vez mais premente, da Visão Complexa de Mundo para a Estratégia das organizações, a partir das lições da Teoria do Caos.

Para tangibilizar o a metáfora da quebra das senhas que irão abrir os cofres da verdadeira felicidade na vida e nos negócios, estou organizando um grupo de 60 pessoas (30 pares), para viver uma experiência imersiva dentro do maior e mais seguro cofre do mundo, encomendado e financiado por Andrew Carnegie, o bilionário do aço Americano, considerado o homem mais rico do mundo da sua época, com uma fortuna estimada entre os 300 e 372 bilhões de dólares se atualizada a valores de hoje.

Foi Carnegie que contratou o então jovem jornalista Napoleon Hill, para produzir uma pesquisa entre os homens mais ricos e poderosos de sua época, incluindo Henry Ford. Essa pesquisa deu origem ao sistema Mastermind, descritos em uma serie de livros que, somados superaram a marca de 100 milhões de cópias vendidas ao redor do mundo.

