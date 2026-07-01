O TikTokShop está construindo a nova infraestrutura financeira da Creator Economy

A próxima revolução da economia digital não será liderada pela inteligência artificial, pelo comércio eletrônico ou pelas redes sociais isoladamente. Ela nascerá da convergência entre conteúdo, pagamentos, crédito, dados e regulação. Quem compreender essa transformação primeiro entenderá como será construída a nova arquitetura econômica da internet. E o TikTokShop já é o precursor dela.

Durante anos, acostumamo-nos a classificar as grandes empresas de tecnologia em categorias relativamente simples. O Google era um mecanismo de busca. A Amazon, um marketplace. A Meta, uma rede social. O Nubank, um banco digital. O TikTok, uma plataforma de vídeos curtos. Essa divisão, entretanto, deixou de refletir a realidade.

As maiores empresas de tecnologia do mundo não competem mais apenas em seus mercados de origem. Elas disputam algo muito maior: a infraestrutura sobre a qual a economia digital será construída nas próximas décadas. É justamente por isso que considero um dos acontecimentos empresariais mais relevantes de 2026 o movimento da ByteDance, controladora do TikTok, para obter autorização do Banco Central do Brasil a fim de atuar simultaneamente como Instituição de Pagamento emissora de moeda eletrônica e como Sociedade de Crédito Direto.

À primeira vista, a notícia pode parecer apenas mais um passo natural da expansão do TikTok Shop. Muitos enxergam apenas uma estratégia de diversificação de receitas ou uma tentativa de competir com bancos digitais. Na minha leitura, porém, essa interpretação é superficial. O que está sendo desenhado é muito mais profundo do que a entrada de uma empresa de tecnologia no mercado financeiro. Estamos diante da construção de um novo modelo de organização econômica, no qual produção de conteúdo, influência digital, comércio eletrônico, meios de pagamento, concessão de crédito, monetização, publicidade e inteligência de dados deixam de funcionar como mercados independentes para integrar um único ecossistema.

Quando analisamos isoladamente cada uma dessas iniciativas, o movimento parece incremental. Entretanto, quando elas são observadas de forma sistêmica, revelam uma transformação estrutural da economia digital. O TikTok já concentra centenas de milhões de usuários, domina parte significativa do consumo de vídeos curtos, influencia decisões de compra em escala global e, por meio do TikTok Shop, passou a controlar uma parcela crescente das transações comerciais realizadas dentro da própria plataforma. Ao buscar ingressar formalmente no sistema financeiro, a empresa pretende adicionar a essa estrutura a camada que historicamente sempre permaneceu fora das plataformas: a infraestrutura responsável pelos pagamentos, pela circulação do dinheiro e pela oferta de crédito.

Essa mudança altera completamente a lógica da Creator Economy. Até poucos anos atrás, um criador de conteúdo dependia de uma sequência de agentes econômicos distintos para transformar audiência em receita. Produzia conteúdo em uma plataforma, anunciava produtos de terceiros, direcionava seus seguidores para um site externo, utilizava um gateway de pagamento, recebia recursos por intermédio de uma instituição financeira e, eventualmente, buscava crédito em um banco para financiar o crescimento de seu negócio. Cada etapa era executada por um agente diferente, utilizando bases de dados independentes e processos tecnológicos desconectados.

O modelo que começa a ser desenhado pela ByteDance rompe justamente com essa fragmentação. A empresa pretende transformar o TikTok em um ambiente capaz de concentrar praticamente toda a jornada econômica do usuário. O consumidor descobre um produto enquanto assiste a um vídeo. A compra é realizada sem sair da plataforma. O pagamento pode ocorrer utilizando uma carteira digital integrada ao próprio aplicativo. O vendedor recebe nesse mesmo ambiente. Os valores permanecem disponíveis para novas operações comerciais. Recebíveis podem ser antecipados. Linhas de crédito podem ser oferecidas de forma personalizada. Investimentos em publicidade passam a ser financiados dentro do próprio ecossistema. Em vez de conectar diferentes empresas, a plataforma passa a integrar todas essas funções em uma única experiência digital.

É precisamente essa integração que explica o interesse da empresa em obter autorização para atuar como Instituição de Pagamento. Sob a regulamentação do Banco Central, essa modalidade permite a emissão de moeda eletrônica, a manutenção de contas pré-pagas, o processamento de pagamentos e a movimentação de recursos pelos usuários dentro do ambiente digital. Em termos práticos, significa que o TikTok poderá deixar de depender integralmente de terceiros para operacionalizar parte relevante das transações financeiras originadas em seu próprio ecossistema.

Paralelamente, a autorização para funcionar como Sociedade de Crédito Direto amplia ainda mais esse horizonte. Trata-se de um modelo regulatório criado para permitir que instituições concedam crédito utilizando recursos próprios, empregando tecnologia intensiva, análise de dados e processos digitais como elementos centrais da atividade financeira. Em um ambiente no qual bilhões de interações são registradas diariamente, a capacidade de compreender padrões de consumo, comportamento e risco passa a representar uma vantagem competitiva sem precedentes.

É justamente nesse ponto que a discussão deixa de ser financeira e passa a ser estratégica. O ativo mais valioso da nova economia não é apenas o capital disponível para emprestar, mas a inteligência produzida a partir dos dados. Cada vídeo assistido, cada pesquisa realizada, cada clique, cada compra concluída, cada interação entre criadores e consumidores contribui para formar uma base de informações capaz de reduzir riscos, personalizar ofertas e estruturar modelos de crédito muito mais sofisticados do que aqueles tradicionalmente utilizados pelas instituições financeiras convencionais.

Por essa razão, acredito que o verdadeiro movimento da ByteDance não consiste em transformar o TikTok em um banco. Essa definição, embora tecnicamente compreensível, reduz significativamente a dimensão do fenômeno. O objetivo parece muito mais ambicioso: construir a infraestrutura financeira sobre a qual a próxima geração da economia digital será desenvolvida, eliminando as fronteiras históricas que separavam redes sociais, marketplaces, fintechs, bancos, meios de pagamento e plataformas de monetização.

Essa transformação já começou na Ásia, especialmente com o Douyin, versão chinesa do TikTok, que evoluiu para um ecossistema integrado de conteúdo, comércio eletrônico e serviços financeiros. O Brasil, ao reunir um dos maiores mercados consumidores do aplicativo e um ambiente regulatório reconhecido internacionalmente pela evolução do Pix, do Open Finance e das instituições de pagamento, reúne condições particularmente favoráveis para se tornar um dos principais laboratórios dessa nova arquitetura econômica.

A grande questão, contudo, não é apenas empresarial. Ela também é jurídica, regulatória e tributária. Quando uma única plataforma passa a concentrar audiência, publicidade, vendas, pagamentos, crédito e circulação de recursos, modifica-se não apenas a forma como negócios são realizados, mas também a maneira como o Estado observa, regula, fiscaliza e tributa essas operações. É exatamente nesse ponto que a transformação tecnológica encontra o Direito e inaugura uma nova etapa da economia digital.

A dimensão mais interessante dessa transformação, entretanto, não reside apenas na inovação tecnológica ou na estratégia empresarial da ByteDance. Ela revela uma mudança muito mais profunda na própria arquitetura da economia digital. Durante décadas, o Direito foi construído para disciplinar relações econômicas fragmentadas, nas quais produção, publicidade, comercialização, pagamento, financiamento e tributação eram executados por agentes distintos, submetidos a diferentes regimes regulatórios e separados por inúmeras camadas de intermediação. A economia digital rompe progressivamente essa lógica. Plataformas passam a desempenhar, simultaneamente, funções que antes pertenciam a setores inteiros da economia, concentrando em um único ambiente digital atividades que, historicamente, eram distribuídas entre bancos, marketplaces, empresas de tecnologia, agências de publicidade, instituições financeiras, adquirentes, operadores logísticos e prestadores de serviços.

Essa convergência modifica não apenas a dinâmica concorrencial dos mercados, mas também a própria forma como o Estado passa a compreender, fiscalizar e tributar as relações econômicas. Quanto maior a concentração de informações em um único ambiente digital, maior também a capacidade de reconstruir integralmente a jornada econômica de cada operação. A informação deixa de ser apenas consequência da atividade empresarial para tornar-se seu principal ativo estratégico. É justamente por essa razão que sustento, há anos, que a grande transformação da economia digital não consiste na digitalização dos negócios, mas na digitalização da própria infraestrutura econômica sobre a qual esses negócios passam a existir.

Foi exatamente dessa percepção que nasceu a coleção Direito Tributário Digital, publicada pela Buzz Editora. Muito mais do que analisar alterações legislativas ou discutir novas incidências tributárias, a coleção parte de uma premissa diferente: compreender como a transformação tecnológica altera estruturalmente os próprios pressupostos sobre os quais o Direito Tributário foi concebido. Em vez de estudar apenas tributos aplicados à economia digital, proponho compreender como a própria economia digital passa a redefinir os mecanismos de arrecadação, fiscalização, compliance, planejamento fiscal e produção normativa.

No Volume I — A Mentalidade Milionária Fiscal do Marketing Digital, demonstro que o patrimônio contemporâneo deixa de ser formado predominantemente por ativos físicos para ser construído sobre ativos digitais, propriedade intelectual, audiência, reputação, dados, comunidades e monetização de conteúdo. Essa mudança aparentemente econômica produz profundas consequências tributárias. A renda deixa de surgir apenas da atividade empresarial tradicional e passa a ser gerada por influenciadores, criadores de conteúdo, infoprodutores, afiliados, desenvolvedores de software, plataformas digitais e inúmeras novas formas de empreendedorismo que sequer existiam poucos anos atrás. Compreender essa nova realidade exige abandonar categorias concebidas para uma economia industrial e adotar uma leitura compatível com uma economia baseada em ativos intangíveis.

No Volume II — O Planejamento Fiscal Inteligente de Negócios Digitais, avanço justamente sobre a organização jurídica dessa nova economia. Demonstro que a crescente complexidade dos modelos digitais exige estruturas societárias, patrimoniais e tributárias capazes de acompanhar negócios extremamente dinâmicos, frequentemente internacionais e intensamente baseados em tecnologia. O planejamento fiscal deixa de ser um exercício meramente voltado à economia tributária para transformar-se em um instrumento permanente de governança, compliance e gestão de riscos. Em ambientes digitais, a velocidade da inovação frequentemente supera a velocidade da legislação, tornando indispensável uma atuação preventiva, multidisciplinar e tecnologicamente orientada.

Já no Volume III — O Lançamento Digital da Reforma Tributária, desenvolvo talvez a tese mais disruptiva da coleção. Defendo que a Reforma Tributária brasileira não representa apenas a substituição de determinados tributos sobre o consumo por novos modelos de incidência. Ela inaugura uma transformação muito mais abrangente: a digitalização progressiva da própria arrecadação tributária. A combinação entre documentos fiscais eletrônicos, plataformas digitais, inteligência artificial, interoperabilidade entre bases de dados, meios eletrônicos de pagamento e mecanismos automáticos de apuração aproxima o sistema tributário de um ambiente no qual o lançamento tende a tornar-se cada vez mais automatizado, preventivo e orientado por dados, reduzindo significativamente os espaços historicamente existentes entre o fato econômico, sua documentação e a atividade fiscalizatória.

Quando observo o movimento atualmente desenvolvido pela ByteDance, não consigo enxergá-lo como um fenômeno isolado. Ao contrário, ele representa uma confirmação prática dessa evolução. Uma plataforma que concentra produção de conteúdo, influência digital, publicidade, marketplace, pagamentos, crédito, carteira digital, monetização de criadores e circulação financeira deixa de ser apenas um agente econômico relevante para tornar-se uma verdadeira infraestrutura de produção de dados econômicos. Cada transação realizada, cada pagamento processado, cada comissão distribuída, cada operação financiada e cada fluxo financeiro registrado amplia exponencialmente a capacidade de reconstrução digital da realidade econômica, tanto pelas empresas quanto pelos órgãos reguladores.

Esse fenômeno inaugura uma nova geração de compliance fiscal digital. A preocupação deixa de estar concentrada apenas no correto recolhimento dos tributos e passa a envolver a organização integral dos fluxos de informação produzidos pelos negócios digitais. Em uma economia baseada em plataformas, praticamente todas as operações deixam rastros digitais. A contabilidade, a gestão financeira, os meios de pagamento, as notas fiscais, os contratos eletrônicos, os algoritmos de recomendação e os sistemas de monetização passam a dialogar continuamente, formando um ecossistema informacional cuja consistência será cada vez mais relevante para empresas, investidores e autoridades fiscais.

É justamente nesse contexto que o avanço do TikTok transcende completamente o lançamento de novas funcionalidades comerciais. A empresa não está simplesmente criando mais um marketplace nem apenas oferecendo novos serviços financeiros. Está construindo uma infraestrutura integrada na qual audiência, consumo, crédito, pagamentos, publicidade, monetização e inteligência artificial passam a operar sobre a mesma base tecnológica. Sob essa perspectiva, o verdadeiro ativo estratégico deixa de ser a plataforma de vídeos e passa a ser o ecossistema econômico completo que nasce a partir dela.

Essa transformação explica por que considero esse movimento um dos acontecimentos mais relevantes da economia digital brasileira dos últimos anos. Ele evidencia que o futuro da concorrência não será definido apenas por quem produzir o melhor conteúdo, desenvolver a melhor inteligência artificial ou oferecer o menor custo financeiro. A disputa passará, sobretudo, pelo controle da infraestrutura digital capaz de integrar todas essas funções em um único ambiente econômico, produzindo ganhos de eficiência, redução de custos de transação e uma quantidade de dados sem precedentes sobre o comportamento econômico de empresas e consumidores.

É exatamente dessa convergência que surgem os dois novos livros da coleção TikTokShop, também publicados pela Buzz Editora, nos quais procuro demonstrar que vender pela plataforma deixou de representar apenas uma nova oportunidade comercial. O TikTok transforma-se rapidamente em um ambiente completo de empreendedorismo digital, exigindo uma nova compreensão sobre marketing, monetização, operações, estrutura empresarial, tributação e geração de riqueza. E é justamente essa evolução que será aprofundada na sequência desta análise.

Essa transformação explica também por que decidi dedicar uma coleção específica ao fenômeno do TikTokShop. Embora grande parte do mercado ainda enxergue a plataforma apenas como mais um canal de vendas ou uma evolução do comércio eletrônico tradicional, a realidade é muito mais complexa. O TikTok deixou de ser uma ferramenta de entretenimento para tornar-se uma infraestrutura completa de geração de riqueza, capaz de integrar audiência, influência, inteligência artificial, publicidade, comércio eletrônico, meios de pagamento, crédito e monetização em uma única experiência digital. Trata-se de uma mudança estrutural na forma como negócios são criados, escalados e administrados na economia contemporânea.

Foi justamente com essa perspectiva que escrevi TikTokShop: como ficar milionário em apenas alguns segundos — Volume 1 e TikTokShop: como ficar milionário em apenas alguns segundos — Volume 2, publicados pela Buzz Editora. As obras não constituem apenas manuais operacionais sobre vendas na plataforma. Elas procuram oferecer uma leitura estratégica da Creator Economy, demonstrando que o verdadeiro diferencial competitivo deixou de estar exclusivamente na qualidade do produto ou da campanha publicitária e passou a residir na capacidade de construir ecossistemas digitais capazes de produzir audiência, confiança, recorrência de consumo e monetização contínua.

Nos livros, procuro demonstrar que qualquer pessoa, munida apenas de um telefone celular e de acesso à internet, pode aprender desde os fundamentos da criação de conteúdo até a estruturação de operações comerciais altamente escaláveis. Entretanto, o objetivo da coleção vai além do ensino de técnicas de venda. Ela busca explicar por que plataformas como o TikTok passaram a ocupar posição central na reorganização da economia mundial e como empreendedores, profissionais liberais, influenciadores, empresas e investidores precisam compreender essa transformação para permanecerem competitivos.

Quando observamos isoladamente o TikTok Shop, enxergamos uma plataforma de comércio eletrônico integrada a vídeos curtos. Quando analisamos o conjunto formado por conteúdo, algoritmos, inteligência artificial, meios de pagamento, crédito, monetização de criadores, publicidade digital e análise massiva de dados, percebemos algo muito maior: uma infraestrutura econômica inteiramente nova. O produto deixa de ser apenas aquilo que é vendido. O verdadeiro produto passa a ser a capacidade de transformar atenção em transações financeiras, dados em inteligência de negócios e relacionamento em patrimônio econômico.

É justamente por isso que considero insuficiente afirmar que o TikTok pretende competir com bancos digitais. Na realidade, ele pretende disputar um espaço ainda mais estratégico: tornar-se a principal infraestrutura financeira da Creator Economy. Enquanto instituições financeiras tradicionais administram recursos, plataformas digitais administram comportamento. E, na economia contemporânea, compreender comportamento representa uma vantagem competitiva extraordinariamente superior à simples administração do capital.

Essa convergência evidencia um fenômeno que tende a marcar a próxima década: a dissolução progressiva das fronteiras entre empresas de tecnologia, instituições financeiras, marketplaces, meios de pagamento, redes sociais e plataformas de inteligência artificial. Cada uma dessas categorias nasceu para desempenhar funções específicas. Entretanto, todas caminham rapidamente para um modelo integrado, no qual produzir conteúdo, vender produtos, conceder crédito, processar pagamentos, oferecer serviços financeiros e administrar comunidades digitais passam a constituir atividades indissociáveis.

Sob essa perspectiva, a transformação promovida pela ByteDance possui implicações que ultrapassam o ambiente empresarial. Ela desafia categorias jurídicas consolidadas, exige novas interpretações regulatórias e impõe profundas reflexões sobre concorrência, proteção de dados, responsabilidade das plataformas, tributação, compliance e governança digital. À medida que uma única empresa passa a concentrar quantidade crescente de informações econômicas, amplia-se também sua responsabilidade perante consumidores, autoridades reguladoras e administrações tributárias.

No âmbito tributário, essa evolução reforça a necessidade de um novo paradigma interpretativo. Durante décadas, o Direito Tributário foi construído para acompanhar operações econômicas fragmentadas, frequentemente documentadas de forma dispersa e sujeitas a elevado grau de assimetria informacional. A economia digital reduz drasticamente essa distância entre fato econômico e informação disponível. Plataformas passam a registrar praticamente todas as etapas da cadeia de valor em tempo real, produzindo bases de dados capazes de alimentar sistemas automatizados de fiscalização, cruzamento de informações e gestão tributária.

É exatamente nesse contexto que a tese do Direito Tributário Digital revela sua maior relevância. O futuro da tributação não será definido apenas por novas leis ou por alterações de alíquotas. Será determinado, sobretudo, pela infraestrutura tecnológica capaz de documentar, organizar, interpretar e processar os fluxos econômicos digitais. A inteligência artificial, a interoperabilidade entre sistemas, os meios eletrônicos de pagamento, o Open Finance, a tokenização de ativos, os documentos fiscais eletrônicos e as plataformas digitais passam a integrar um único ambiente informacional, modificando profundamente a relação entre contribuintes, empresas e Estado.

Talvez essa seja a principal lição que o movimento do TikTok oferece ao mercado. Enquanto muitos ainda discutem se as redes sociais venderão produtos ou oferecerão serviços financeiros, as grandes plataformas já avançam para uma etapa muito mais sofisticada: a construção da infraestrutura sobre a qual circulará a riqueza da economia digital. Quem controlar essa infraestrutura controlará não apenas os pagamentos ou o crédito, mas também os dados, a inteligência econômica, a monetização e a capacidade de antecipar comportamentos de consumo.

A história demonstra que as maiores revoluções econômicas raramente são percebidas enquanto acontecem. A internet não substituiu apenas os jornais; redefiniu a comunicação. Os smartphones não substituíram apenas os telefones; reorganizaram praticamente todas as atividades humanas. Da mesma forma, acredito que o TikTok não está simplesmente deixando de ser uma rede social para tornar-se um banco. Está participando da construção de uma nova arquitetura econômica, na qual conteúdo, tecnologia, pagamentos, crédito, inteligência artificial e tributação passam a operar de forma integrada.

Foi justamente essa convergência que procurei antecipar ao longo da coleção Direito Tributário Digital e que agora ganha nova dimensão com a coleção TikTokShop. Ambas as obras partem de uma mesma premissa: compreender a economia digital não significa apenas aprender novas ferramentas tecnológicas, mas interpretar como essas ferramentas modificam profundamente a forma de empreender, gerar riqueza, estruturar negócios, organizar patrimônio, cumprir obrigações tributárias e construir vantagens competitivas sustentáveis.

Aqueles que continuarem enxergando plataformas digitais apenas como redes sociais provavelmente compreenderão tarde demais a dimensão dessa transformação. O futuro pertence às empresas capazes de integrar conteúdo, inteligência artificial, comércio, serviços financeiros e dados em um único ecossistema. E pertence, sobretudo, aos profissionais que entenderem que a verdadeira riqueza da nova economia não será produzida apenas pela tecnologia, mas pela capacidade de transformar tecnologia em infraestrutura econômica, jurídica e tributária.

A economia digital deixou de viver a era das plataformas. Ingressamos, definitivamente, na era dos ecossistemas. E, ao que tudo indica, o TikTokShop pretende ocupar uma posição central nessa nova arquitetura global.