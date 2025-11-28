Negócios

NEGÓCIOS EM EXPANSÃOSTARTUPSFRANQUIASNOSTALGIANEGÓCIOS EM LUTA
Apresentado por CTA AGENCY

Fenômeno editorial leva Direito Tributário Digital ao topo das vendas

Livro de Faustino Júnior vende dezenas de milhares de cópias e inaugura categoria inédita no país

O advogado Faustino Júnior: ele é autor do livro que se tornou fenômeno no mercado editorial (CTA AGENCY/Divulgação)

O advogado Faustino Júnior: ele é autor do livro que se tornou fenômeno no mercado editorial (CTA AGENCY/Divulgação)

EXAME Solutions
EXAME Solutions

EXAME Solutions

Publicado em 28 de novembro de 2025 às 17h00.

Última atualização em 28 de novembro de 2025 às 17h01.

Faustino Júnior, advogado tributarista, empreendedor digital e investidor imobiliário, transformou um lançamento técnico em um fenômeno raro no Brasil. Pela primeira vez, um livro jurídico alcançou simultaneamente o topo dos rankings de publicações como Veja, PublishNews, BookInfo, Amazon e O Globo.

O título Direito Tributário Digital, publicado pela LVM, vendeu dezenas de milhares de cópias ainda no seu pré-lançamento, tornando-se o primeiro best-seller jurídico do mercado editorial brasileiro.

A ascensão da obra se apoia na trajetória do autor, que já movimentou mais de R$ 500 milhões em ecossistemas ligados à tecnologia educacional, saúde e negócios digitais. Criador da FGMED, plataforma de educação médica continuada, e do MEDFLIX, primeiro streaming médico do país, Faustino Júnior também atua em projetos de inovação, gestão e tecnologia aplicada à medicina.

O relançamento do livro, em 17 de novembro de 2025, na Livraria Drummond, em São Paulo, reuniu representantes do setor jurídico, editorial e empresarial. A obra traz prefácio de Ricardo Breier e posfácios de Peter Jordan e In Hsieh, nomes influentes em tecnologia e cultura digital.

O sucesso ficou demonstrado com o interesse de centenas de faculdades de Direito em adotar o livro como referência em novas disciplinas de Direito Tributário Digital, acompanhando a expansão curricular do tema.

Relançamento do livro Direito Tributário Digital na Livraria Drummond, em SP: evento reuniu representantes do setor jurídico, editorial e empresarial (CTA AGENCY/Divulgação)

A virada do conhecimento jurídico
A migração do debate tributário para a arena tecnológica reflete uma mudança estrutural no país. Assuntos como inteligência artificial, economia de plataformas, modelos SaaS, infoprodutos e dropshipping começam a integrar as discussões sobre negócios, inovação e regulação.

O movimento aparece também nas listas de vendas: durante seis semanas, a obra figurou entre os livros mais consumidos do Brasil, inclusive em categorias como autoajuda, negócios e não ficção especialista.

Da tecnologia à saúde
A repercussão coincide com a consolidação de Faustino da Rosa Júnior como figura ativa em áreas que extrapolam o Direito. Ele foi escolhido pelo UOL como a personalidade mais influente em tecnologia do Brasil e premiado pela revista Healthcare como Empresário do Ano do Setor Saúde por sua atuação na FGMED e pelo desenvolvimento da First.Doctor, inteligência artificial vertical médica utilizada por mais de 150 mil profissionais.

No campo do desenvolvimento pessoal, o especialista lançou o Método NERD, um programa de autodesenvolvimento emocional e profissional baseado em estudos filosóficos e comportamentais. Um projeto editorial previsto para 2026 deve ampliar o alcance do método para os públicos adulto e infantojuvenil.

Direito Tributário Digital: obra traz prefácio de Ricardo Breier e posfácios de Peter Jordan e In Hsieh, nomes influentes em tecnologia e cultura digital (CTA AGENCY/Divulgação)

Ele também prepara o lançamento do MEDCLUB, previsto para janeiro de 2026, um ecossistema de networking e educação corporativa para médicos, apoiado por empresários dos setores de saúde, seguros, contabilidade e ensino. A iniciativa pretende captar cerca de R$ 200 milhões em sua rodada inicial, com foco em formar uma rede nacional para profissionais de alta performance.

Outra frente anunciada é a criação da primeira pós-graduação lato sensu em Direito Tributário Digital, voltada a advogados e empreendedores que atuam em modelos de negócio baseados em plataformas e tecnologias emergentes.

A soma dos projetos e o desempenho editorial da obra colocam Faustino Júnior no centro da convergência entre Direito, inovação e gestão, em um momento em que o país redefine a relação entre tributação, desenvolvimento tecnológico e expansão empresarial.

Tags:
#FaustinodaRosaJunior #FaustinoJúnior #DireitoTributárioDigital

Acompanhe tudo sobre:branded-content
Próximo

Mais de Negócios

Sua empresa está pronta para a reforma tributária? Não dá mais para dizer “não sei”

Um ícone da COP

Tudo em um: TV da Samsung reúne jogos, karaokê e imagem 4K

Essa startup atingiu valor de mercado de US$ 2 bilhões com modelo de serviços personalizados

Mais na Exame

Apresentado por SENIOR SISTEMAS

Sua empresa está pronta para a reforma tributária? Não dá mais para dizer “não sei”

Mercados

Bolsa de ações de tecnologia dos EUA tem pior mês desde março

Future of Money

Pix tem mesmos benefícios de moedas digitais de bancos centrais, diz BIS

Esporte

Flamengo e Palmeiras: veja o retrospecto dos times em finais de Libertadores