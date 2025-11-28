Fenômeno editorial leva Direito Tributário Digital ao topo das vendas

Faustino Júnior, advogado tributarista, empreendedor digital e investidor imobiliário, transformou um lançamento técnico em um fenômeno raro no Brasil. Pela primeira vez, um livro jurídico alcançou simultaneamente o topo dos rankings de publicações como Veja, PublishNews, BookInfo, Amazon e O Globo.

O título Direito Tributário Digital, publicado pela LVM, vendeu dezenas de milhares de cópias ainda no seu pré-lançamento, tornando-se o primeiro best-seller jurídico do mercado editorial brasileiro.

A ascensão da obra se apoia na trajetória do autor, que já movimentou mais de R$ 500 milhões em ecossistemas ligados à tecnologia educacional, saúde e negócios digitais. Criador da FGMED, plataforma de educação médica continuada, e do MEDFLIX, primeiro streaming médico do país, Faustino Júnior também atua em projetos de inovação, gestão e tecnologia aplicada à medicina.

O relançamento do livro, em 17 de novembro de 2025, na Livraria Drummond, em São Paulo, reuniu representantes do setor jurídico, editorial e empresarial. A obra traz prefácio de Ricardo Breier e posfácios de Peter Jordan e In Hsieh, nomes influentes em tecnologia e cultura digital.

O sucesso ficou demonstrado com o interesse de centenas de faculdades de Direito em adotar o livro como referência em novas disciplinas de Direito Tributário Digital, acompanhando a expansão curricular do tema.

Relançamento do livro Direito Tributário Digital na Livraria Drummond, em SP: evento reuniu representantes do setor jurídico, editorial e empresarial (CTA AGENCY/Divulgação)

A virada do conhecimento jurídico

A migração do debate tributário para a arena tecnológica reflete uma mudança estrutural no país. Assuntos como inteligência artificial, economia de plataformas, modelos SaaS, infoprodutos e dropshipping começam a integrar as discussões sobre negócios, inovação e regulação.

O movimento aparece também nas listas de vendas: durante seis semanas, a obra figurou entre os livros mais consumidos do Brasil, inclusive em categorias como autoajuda, negócios e não ficção especialista.

Da tecnologia à saúde

A repercussão coincide com a consolidação de Faustino da Rosa Júnior como figura ativa em áreas que extrapolam o Direito. Ele foi escolhido pelo UOL como a personalidade mais influente em tecnologia do Brasil e premiado pela revista Healthcare como Empresário do Ano do Setor Saúde por sua atuação na FGMED e pelo desenvolvimento da First.Doctor, inteligência artificial vertical médica utilizada por mais de 150 mil profissionais.

No campo do desenvolvimento pessoal, o especialista lançou o Método NERD, um programa de autodesenvolvimento emocional e profissional baseado em estudos filosóficos e comportamentais. Um projeto editorial previsto para 2026 deve ampliar o alcance do método para os públicos adulto e infantojuvenil.

Direito Tributário Digital: obra traz prefácio de Ricardo Breier e posfácios de Peter Jordan e In Hsieh, nomes influentes em tecnologia e cultura digital (CTA AGENCY/Divulgação)

Ele também prepara o lançamento do MEDCLUB, previsto para janeiro de 2026, um ecossistema de networking e educação corporativa para médicos, apoiado por empresários dos setores de saúde, seguros, contabilidade e ensino. A iniciativa pretende captar cerca de R$ 200 milhões em sua rodada inicial, com foco em formar uma rede nacional para profissionais de alta performance.

Outra frente anunciada é a criação da primeira pós-graduação lato sensu em Direito Tributário Digital, voltada a advogados e empreendedores que atuam em modelos de negócio baseados em plataformas e tecnologias emergentes.

A soma dos projetos e o desempenho editorial da obra colocam Faustino Júnior no centro da convergência entre Direito, inovação e gestão, em um momento em que o país redefine a relação entre tributação, desenvolvimento tecnológico e expansão empresarial.

