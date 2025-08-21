Porto-riquenha Evertec faz 3ª aquisição no Brasil por R$ 787 milhões

A porto-riquenha Evertec, de tecnologia financeira, assinou um acordo para adquirir 75% da Tecnobank, empresa brasileira que desburocratiza o financiamento de veículos.

As partes concordaram com uma transação avaliada em R$ 787 milhões, sujeita às condições habituais de fechamento, incluindo a aprovação do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE) no Brasil.

Caso a autorização seja concedida, espera-se que o negócio seja concluído até o final de 2025.

Terceira aquisição no Brasil

Com sede em Porto Rico, a Evertec se especializa em ferramentas de processamento de pagamentos para uma variedade de clientes, incluindo grandes bancos e fintechs. São mais de 2,1 bilhões de transações todo ano.

A empresa surgiu como um spin-off do Banco de Porto Rico e depois foi adquirida por um fundo de private equity. Desde então, tem focado em aquisições por toda a região da América Latina e Caribe.

Aquisições estratégicas

Cinco anos após pousar timidamente em solo brasileiro, a Evertec adquiriu a fintech PaySmart por R$ 130 milhões.

Especializada em processamento de pagamentos e gestão de cartões, trouxe um portfólio robusto de clientes e produtos, como o serviço de BIN Sponsorship, que permite a emissão de cartões white-label para outras empresas.

No mesmo ano, em 2023, a empresa porto-riquenha fez outra aquisição de grande porte ao comprar a Sinqia, uma das principais fornecedoras de software para serviços financeiros no Brasil, por aproximadamente R$ 2,5 bilhões.

A compra trouxe à Evertec um conjunto de sistemas que atendem desde plataformas de contabilidade até soluções de empréstimos e investimentos, além de fortalecer o setor de consórcios.

“Sempre focamos em pagamentos, mas essas aquisições mostram nosso compromisso em expandir nosso portfólio”, diz Claudio Prado, vice-presidente executivo e responsável pelas operações da Evertec no Brasil.

A vez da Tecnobank

Agora, a Evertec quer diversificar mais o portfólio e apostar no setor de financiamento de veículos.

Fundada em 2007, a Tecnobank criou plataforma que otimiza o registro de contratos de financiamento de veículos, um processo que anteriormente era demorado e burocrático. Recentemente, expandiu para a recuperação extrajudicial de veículos.

Com a aquisição, a gigante porto-riquenha pretende explorar o potencial do setor no Brasil, um dos maiores da América Latina. Foram 3,4 milhões de carros financiados somente no primeiro semestre de 2025.

A Evertec também estuda exportar algumas das ferramentas da Tecnobank para outros países da América Latina, onde a regulamentação é semelhante.

Segundo Prado, a Tecnobank vai continuar operando de forma independente. Os fundadores da empresa manterão 25% de participação e seguirão à frente da gestão nos próximos anos. O objetivo é aprender com eles e integrar as operações de maneira gradual.

“Compramos 75% agora, mas temos um horizonte de três anos para adquirir os 25% restantes”, diz Prado. O executivo destaca que a integração será feita de forma cautelosa, sem causar grandes alterações na operação da empresa.