Cade aprova fusão entre Petz e Cobasi sem restrições e cria gigante do setor

O Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) aprovou nesta segunda-feira, 2, sem restrições, a fusão entre duas das maiores redes de varejo pet do país: Petz e Cobasi. A operação foi analisada em profundidade pela Superintendência-Geral do órgão, que concluiu que a concentração não deve gerar prejuízos à concorrência.

A nova companhia será formada a partir da incorporação da Petz pela Cobasi, com os acionistas da Petz ficando com 52,6% da empresa combinada, enquanto os da Cobasi deterão os 47,4% restantes. A Petz passará a ser uma subsidiária integral da Cobasi.

A expectativa é que terceiros interessados, como a Petlove, terceira maior do setor, entrem com recurso para levar a transação ao Tribunal do órgão antitruste.

O que está em jogo

A operação envolve sobreposição de atividades em diversos segmentos do mercado pet, incluindo:

Comércio varejista físico e online de produtos para animais de estimação;

Serviços veterinários;

Serviços estéticos (banho e tosa);

Comércio de animais vivos;

Venda de plantas e flores;

Integração vertical com a fabricação e distribuição de produtos como tapetes higiênicos, fraldas e acessórios.

Apesar da elevada participação de mercado das empresas em alguns segmentos — com destaque para o varejo online, onde juntas detêm entre 40% e 50% do mercado — o Cade entendeu que há rivalidade suficiente para impedir o exercício de poder de mercado.

Rivalidade e entrada de novos players

O parecer destaca que o setor pet no Brasil é altamente pulverizado, com mais de 250 mil pet shops de pequeno e médio porte. Além disso, marketplaces como Mercado Livre, Amazon, Magalu e Shopee também exercem pressão competitiva relevante, especialmente no canal digital.

A análise do Cade também apontou que as barreiras à entrada são baixas, tanto no varejo físico quanto no online, e que há forte expectativa de crescimento do setor nos próximos anos.

Eficiência e benefícios ao consumidor

Segundo o Cade, a fusão pode gerar ganhos de escala e sinergias operacionais que tendem a beneficiar o consumidor, com preços mais competitivos e maior diversidade de produtos e serviços. A atuação omnichannel das empresas — com integração entre lojas físicas, e-commerce e aplicativos — também foi vista como um diferencial competitivo relevante.

O mercado pet brasileiro movimentou mais de R$ 60 bilhões em 2024, segundo dados da Abinpet.