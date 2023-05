Nova empresa de M&As, butique Norteus quer ajudar startups a se “venderem” aos grandes players

A união dos empreendedores Wagner Andrade, Juliana Chan e Daniel Penteado está baseada na premissa de que as operações de fusão e aquisição (M&As, na sigla em inglês) são a sobrevida faltante ao mercado de tecnologia em 2023. Juntos, eles lançam nesta quarta-feira, 3, a Norteus, uma butique de M&As dedicada a auxiliar startups a encontrarem investidores estratégicos e compradores. O foco está em transações acima dos 50 milhões de reais.

Como funciona a butique

A Norteus é a primeira butique especializada em transações financeiras para empresas de tecnologia e nova economia. Na prática, isso significa que a empresa se dispõe a auxiliar startups a se tornarem mais atraentes aos olhos de investidores, acelerando processos de fusões e aquisições para empreendedores que desejam repassar seus negócios — ou parte deles — adiante e em busca parcerias.

Na boa expressão do termo “butique”, o ponto de partida da Norteus é o de oferecer um atendimento personalizado, considerando as individualidades de cada empresa.

O foco está na construção de valor, ou seja, na criação de relações de longo prazo que vão além das cifras e que tenham foco central no cliente, explica o CEO da Norteus, Wagner Andrade. “Nossa empresa nasce da inconformidade. O mercado de M&As no Brasil gira em torno do valor das transações e das negociações com as grandes empresas. Vemos que há espaço para trazer os empreendedores de volta para o centro da relação, construindo relações duradouras com os clientes, que gerem negócios de longo prazo”.

A empresa nasce com uma projeção de faturamento de 20 milhões de reais em 2023, e foco em operações de M&A que ultrapassem a casa dos 100 milhões de reais.

Quem são os fundadores

A Norteus é fruto da união de Wagner Andrade, Juliana Chan e Daniel Penteado, executivos com experiência no mercado financeiro, de tecnologia e em fundos de venture capital. Andrade, atual CEO da empresa, tem passagens por grandes bancos como Itaú Unibanco, BNP Paribas e Santander.

Já Juliana Chan tem mais de 13 anos de experiência em M&As e project finance e Penteado soma uma década à frente de operações de gestão de dívidas, captação de recursos e rodadas de investimentos para startups e empresas.

Por que é uma oportunidade

A venda de startups a companhias de maior porte tem se mostrado uma alternativa promissora em meio ao desafio constante por manter eficiência em tempos de capital mais curto para empresas de tecnologia. Com menos recursos à disposição, a fusão ou repasse das operações a grandes players é uma maneira para manter o negócio de pé e funcionando.

Prova do potencial das operações de fusão e aquisição está em um recente levantamento realizado pela consultoria PwC. De acordo com o relatório, o número de M&As bateu recorde em 2022, com 807 transações apenas nos primeiros seis meses do ano — em 2021, foram 706 negócios no mesmo período.

Do lado dos investidores, o momento também é oportuno. “Vemos um alto potencial no ecossistema de tecnologia brasileiro. Apesar da atual restrição de capital, o mercado continua apresentando liquidez para as empresas geradoras de caixa. Este é um momento típico em que investidores estratégicos vão às compras, em busca de empresas saudáveis”, diz Andrade.

As operações de M&A também são consideradas uma das três principais tendências para as startups da América Latina, segundo a McKinsey.

"Estamos muito otimistas. Acreditamos que tecnologia não é uma tendência e sim uma necessidade da nossa realidade, onde ela passa a ser um meio ou um fim para endereçar várias deficiências de forma inteligente e, portanto, há muito potencial para crescimento dessa nova economia”.

Quais são os planos

Até o momento, a Norteus concluiu três operações, incluindo a venda da fintech paySmart para a empresa latino-americana de processamento de pagamentos Evertec, listada na Bolsa de Nova York (NYSE). A transação foi feita antes da constituição oficial da Norteus.

Para este ano, o primeiro em operação, a estimativa é faturar algo como 20 milhões, projeção que considera a conclusão de seis transações e 15 ativos.