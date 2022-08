Evento da Ânima com participação de big techs começa nesta terça-feira

A Ânima Educação, maior ecossistema de ensino do Brasil, promove entre os dias 23 a 28 de agosto a 4ª edição da “Tech Week Experience”, semana transformadora de inovação e tecnologia que envolverá todas as 18 instituições de ensino superior (IES) de seu ecossistema. A expectativa de alcançar mais de 18 mil participantes.

Com o objetivo de promover reflexões importantes sobre o que há de mais atual no mercado de trabalho em Tecnologia da Informação (TI) e de possibilitar interação efetiva com profissionais e práticas tecnológicas que permeiam esse mercado, o evento é resultado da união entre a área acadêmica de TI&C e Ânima Lab Hub (Vice-presidência Acadêmica), e a Vice-presidência de Transformação Digital do Ecossistema Ânima.

Com o tema ‘Inovação, tecnologia e mercado de trabalho’, o evento é o maior realizado pela organização educacional e conta com a participação de algumas das principais empresas do setor. A abertura do evento ocorre nesta terça-feira, 23, às 19h, e será feita pelo presidente do Conselho de Administração da Ânima Educação, Daniel Castanho.

Programação do evento

A programação ocorre em formato híbrido com atividades presenciais e online, é gratuita e incluirá palestras, desafios, prêmios e oficinas variadas com a participação de big techs como:

Google

AWS,

Oracle

Microsoft

Red Hat

IBM

As empresas Taking, Snowflake, Ci&T, Gama Academy, Dti, Loomi, UDS, Salesforce, Databricks, Sysmap, Senior, Base2, TOVS e CompassUOL também são parceiras e apoiam o evento.

Os dias de atividades presenciais serão divididos em campus das IES da Ânima com transmissão online para todo o ecossistema.

Na terça-feira (23/8), as sedes serão a Una, em Belo Horizonte, e a Unifacs, em Salvador.

Na quarta-feira (24/8), a Universidade São Judas, em São Paulo, e

na quinta-feira (25/8), a Uniritter, em Porto Alegre.

Na sexta-feira (26/8), todas as atividades serão online.

Já no sábado (27/8) e no domingo (28/8), a sede presencial será o UniBH, em Belo Horizonte, quando será realizado um hackathon, que é uma maratona de programação.

A gestora acadêmica dos cursos de TI&C da Ânima Educação, Patrícia Meneghel, ressalta a importância desta semana transformadora de inovação e tecnologia, em que haverá muito aprendizado, atualizações e aprofundamento inédito entre as empresas parceiras e o Ecossistema Ânima, como já ocorre com a Oracle.

“A ideia de fazer o formato do evento híbrido, assim como ocorre nos cursos de TI&C, é proporcionar mais dinamismo, com transmissão para as 18 IES do ecossistema em todo o País. A possibilidade de ter atividades tanto presenciais quanto digitais é um grande diferencial desta edição. Além disso, haverá programação nos três períodos - manhã, tarde e noite -, nas anteriores as atividades eram apenas noturnas”, diz.

Onde assistir a transmissão ao vivo?

As palestras do período noturno serão transmitidas pelo canal de TI&C da Ânima, assim interessados externos à companhia também poderão assisti-las neste link.

Hackathon

Outro destaque da 4ª edição da “Tech Week Experience” será o hackathon para 270 estudantes no final de semana dos dias 26, 27 e 28 de agosto, no campus do UniBH, em Belo Horizonte.

Os inscritos serão desafiados a criar um aplicativo real para auxiliar a impulsionar os negócios de pequenos empreendedores das comunidades onde atua a rede Gerando Falcões, um ecossistema de desenvolvimento social que nasceu na favela.

Os interessados poderão participar presencialmente das atividades e acampar no local. O evento também terá transmissão online para os participantes de outras instituições do ecossistema.

Os participantes da semana receberão certificado de participação e horas que poderão ser contabilizadas como carga horária de extensão universitária. Os interessados em participar podem se inscrever neste link.

