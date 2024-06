"Europa e EUA temem carros elétricos chineses", diz fundador da BYD

Em um discurso na cidade de Chongqing, no sudoeste da China, o presidente da BYD, Wang Chuanfu, foi categórico: "Eles têm medo dos veículos elétricos chineses", ao se referir a europeus e norte-americanos.

O bilionário de 58 anos, fundador da maior empresa automobilística da China, disse que a reação dos países ocidentais é uma prova da força da indústria automobilística chinesa. “Se você não for forte o suficiente, eles não terão medo de você”, disse ele ao público.

De acordo com informações da Bloomberg, espera-se que a União Europeia anuncie nas próximas semanas tarifas contra carros eléctricos chineses, na sequência de uma investigação sobre os subsídios dados por Pequim. A medida deve prejudicar o pequeno, mas crescente, número de importações de automóveis daquele país para a Europa. A China deu a entender que irá retaliar com tarifas de 25% contra produtos europeus, o que só aumentam as tensões comerciais. Recentemente, o presidente dos EUA, Joe Biden, também anunciou uma série de medidas (sobretaxas) a produtos chineses, incluindo veículos elétricos.

O carro chinês na Europa

Os carros fabricados por marcas como MG Motors e BYD representaram pouco menos de 9% dos veículos elétricos vendidos na Europa no ano passado, de acordo com a Dataforce. Este número deverá aumentar para 20% até 2027, segundo estimativas da União Europeia.

A BYD tornou-se um player dominante nessa indústria, tendo interrompido a produção de carros exclusivamente com motores de combustão no início de 2022. No ano passado, a gigante automobilística com sede em Shenzhen fabricou e vendeu três milhões de veículos elétricos e híbridos, entrando no top 10 das montadoras que mais venderam o mundo.