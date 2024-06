Tesla aumenta vendas de veículos elétricos na China em maio, em meio à recuperação da demanda

As vendas da Tesla na China aumentaram em maio, com o crescimento da demanda do país por veículos elétricos (EVs, na sigla em inglês), graças aos programas de troca do governo e ao interesse do consumidor gerado pelo Auto Show de Pequim.

A fabricante de veículos elétricos dos EUA vendeu 72.573 carros fabricados na China em maio, um aumento de 17% em relação ao ano anterior, mostraram dados preliminares da Associação de Carros de Passageiros da China (CPCA, na sigla em inglês) divulgados nesta terça-feira, 4. No entanto, as vendas da Tesla caíram 6,5% em relação a abril.

A CPCA estima que as vendas totais de carros elétricos de passageiros na China no mês passado aumentaram 35% em relação ao ano anterior, para cerca de 910 mil unidades, um aumento de 16% em relação a abril.

A Tesla continuou como a segunda maior vendedora de veículos elétricos na China. Sua rival BYD vendeu 330.488 unidades em maio, marcando o terceiro mês consecutivo de mais de 300 mil vendas de veículos. A chinesa BYD, apoiada por Warren Buffett, ultrapassou a Tesla como a maior vendedora de EVs do mundo no último trimestre de 2023. Fonte: Dow Jones Newswires.