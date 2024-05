Brasil vira maior importador de carros elétricos e híbridos da China

O Brasil ultrapassou a Bélgica como o maior mercado de exportação de veículos elétricos e híbridos da China, segundo a Reuters. Dados da Associação de Carros de Passageiros da China (CPCA) mostraram que os exportadores chineses aumentaram as vendas para mercados fora da Europa em meio à investigação da União Europeia sobre subsídios a veículos elétricos chineses.

As exportações de carros elétricos puros e híbridos plug-in para o Brasil aumentaram 13 vezes em comparação ao ano anterior, atingindo 40.163 unidades em abril, tornando o Brasil o maior mercado de exportação pelo segundo mês consecutivo.

Aumento da exportação

O aumento significativo nas exportações para o Brasil, que era o décimo maior mercado de exportação em janeiro, ocorre antes de um aumento adicional nas tarifas sobre importações de veículos elétricos e híbridos a partir de julho, à medida que o país sul-americano busca incentivar a produção automotiva local.

Várias montadoras chinesas já começaram a aumentar investimentos para a produção local no Brasil. A BYD iniciou a construção de um complexo de fabricação no país para começar a produção local até o final do ano ou início de 2025, enquanto a Great Wall Motor declarou que sua fábrica no Brasil começaria a operar este mês.

Em abril, o Brasil também se tornou o segundo maior destino de exportação de todos os carros da China, ficando atrás da Rússia, que manteve o primeiro lugar. A Rússia, sujeita a sanções ocidentais, deve continuar sendo o maior mercado de exportação de carros da China, segundo Cui Dongshu, secretário-geral da CPCA, em resposta à Reuters.

Espanha, França, Holanda e Noruega estão entre os países que registraram as maiores quedas nas importações de veículos elétricos de passageiros fabricados na China entre janeiro e abril, de acordo com dados da CPCA.

A investigação de subsídios da UE interrompeu as exportações de veículos chineses para o bloco, mas as montadoras chinesas têm explorado ativamente os mercados da América do Sul, Austrália e ASEAN para exportações, disse Cui.

Nos primeiros quatro meses deste ano, as exportações de automóveis chineses para a Rússia aumentaram 23%, totalizando 268.779 veículos. As exportações para o México e o Brasil saltaram 27% e 536%, totalizando 148.705 e 106.448 veículos, respectivamente, durante o mesmo período.

Mercado em crescimento

O mercado de carros elétricos e híbridos no Brasil tem visto um crescimento exponencial nos últimos anos. Em 2023, as vendas de veículos elétricos e híbridos aumentaram 29% em comparação ao ano anterior.

O governo brasileiro tem oferecido diversos incentivos fiscais para a compra e produção de veículos elétricos, incluindo isenções de impostos e subsídios diretos. A infraestrutura de recarga tem se expandido rapidamente, com mais de 1.500 estações de recarga instaladas até o final de 2023.

Grandes montadoras, como a BYD e a Great Wall Motor, estão investindo pesadamente na produção local de veículos elétricos, estabelecendo fábricas no Brasil. A crescente conscientização ambiental entre os consumidores brasileiros também tem impulsionado a demanda por veículos mais sustentáveis e eficientes.

Apesar do crescimento, o mercado ainda enfrenta desafios, como a necessidade de maior investimento em infraestrutura e a adaptação das políticas públicas para continuar incentivando a produção e compra de veículos elétricos.