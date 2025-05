Esta startup está usando IA com a promessa de 'executar tarefas melhor do que os médicos'

Uma startup de tecnologia afirma ter desenvolvido uma inteligência artificial capaz de superar médicos na realização de uma das tarefas mais burocráticas da profissão: a codificação clínica.

A Ambience Healthcare, empresa sediada em San Francisco, criou um modelo de IA personalizado que escuta a conversa entre médico e paciente, identifica as condições discutidas e transforma tudo em anotações médicas com os códigos ICD-10 corretos — classificação usada para registro e faturamento de doenças e procedimentos, segundo uma reportagem do Business Insider.

A tecnologia é resultado de uma colaboração com a OpenAI. As equipes trabalharam juntas na criação de um conjunto de dados clínicos rotulado com precisão. A partir disso, ajustaram um modelo da OpenAI, treinando-o com dados reais, complexos e relevantes. O resultado foi um sistema robusto, que não apenas entende a linguagem clínica, como também as regras detalhadas de faturamento.

Em um teste prático, o modelo da Ambience foi comparado com 18 médicos certificados. O desempenho da IA foi 27% melhor que a média dos profissionais humanos na tarefa de codificação.

Investimentos de US$ 70 milhões

A empresa levantou US$ 70 milhões em uma rodada de investimentos em fevereiro de 2024. Parte do investimento veio do fundo da OpenAI, que também atuou como parceira técnica no desenvolvimento do modelo.

A movimentação mostra que a inteligência artificial já não é uma promessa distante. Está sendo incorporada à rotina de hospitais e clínicas, automatizando processos que antes exigiam horas de trabalho humano.

É fundamental que profissionais dominem a inteligência artificial, não importa o setor, se quiserem se manter relevantes no mercado. A tecnologia já está transformando funções, exigindo novas competências e abrindo espaço para quem sabe operar, analisar ou colaborar com sistemas inteligentes.

