Não siga estes cinco conselhos de carreira que todo mundo costuma dar; veja por que

A ideia de que é preciso “subir a escada corporativa” ou “seguir sua paixão” para alcançar o sucesso profissional ainda resiste em muitos ambientes de trabalho, mas já não encontra respaldo na nova realidade das empresas.

Em um momento em que líderes enfrentam estruturas organizacionais mais horizontais, transformações tecnológicas aceleradas e um mercado de trabalho cauteloso, especialistas alertam sobre um ponto.

Repensar conselhos de carreira é essencial para quem quer liderar com consistência e visão de futuro. As informações foram retiradas de Business Insider.

Veja cinco dicas para lideranças não seguirem.

1. Nem sempre vale seguir sua paixão

Um dos primeiros mitos a cair por terra é a máxima de que é preciso “seguir sua paixão”.

Para Jochen Menges, professor de gestão de recursos humanos e liderança na Universidade de Zurique, essa orientação é vaga e pouco acionável.

"O melhor é alinhar suas necessidades emocionais com o trabalho e com as perspectivas da sua carreira. Isso acelera seu desenvolvimento profissional" afirma

Em vez de buscar uma paixão inalcançável, a nova liderança se constrói com metas emocionais — como sentir orgulho do que se faz — e uma compreensão mais madura sobre o que realmente importa no cotidiano de trabalho.

2. Carreiras não precisam ser lineares

Outro conselho obsoleto é o da escalada linear dentro da organização.

"Hoje, as carreiras não são mais lineares" disse Margie Warrell, consultora de liderança e autora do livro The Courage Gap

3. Mudar de emprego não é sinal de instabilidade

Mudanças de emprego planejadas são vistas como sinal de ambição e adaptabilidade.

Warrell observa que, mesmo em curtos intervalos, essas transições indicam repertório em diferentes contextos organizacionais.

Líderes que diversificam suas experiências ganham repertório e visão estratégica mais ampla.

4. Soft skills valem mais que hard skills sozinhas

Embora a proficiência técnica ainda seja valorizada, ela já não basta por si só.

A automação de funções exige que os profissionais desenvolvam competências humanas, as chamadas habilidades sociais.

5. Autenticidade no trabalho exige bom senso

Por fim, a noção de “levar o seu eu completo para o trabalho” também tem sido reinterpretada.

Se, por um lado, a autenticidade é valorizada, por outro, há limites no ambiente profissional. Warrell exemplifica: “Se uma parte do seu eu completo é ser mal-humorado de manhã, deixe isso em casa.”

A sugestão é levar ao trabalho seu “eu profissional completo” — aquele que entende os códigos sociais do ambiente corporativo e sabe ajustar sua postura conforme o contexto.

