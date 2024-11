Esta startup capta R$ 4 milhões para ajudar o varejo a parar de perder dinheiro

Você deve lembrar de algum caso de e-commerce que, por um bug, vendeu uma TV ou outro item caro por uma pechincha.

Para o consumidor, pode parecer uma vantagem, mas para o varejista, o prejuízo pode ser devastador.

É exatamente esse tipo de problema que a Sinatra, uma startup paulista criada em 2023, tenta resolver.

Com inteligência artificial, a plataforma monitora em tempo real as operações de e-commerce para detectar e corrigir anomalias que possam gerar perdas.

Agora, a empresa acaba de captar R$ 4 milhões em uma rodada pré-seed liderada pela Quality Digital, referência em tecnologia para varejo.

“Somos o copiloto do e-commerce: cuidamos do operacional para que os gestores olhem para frente e cresçam com segurança”, diz Rafael Guerra, cofundador da startup, que já evitou milhões em prejuízos para clientes como Fast Shop, Le Lis Blanc e Electrolux.

Qual é a história da Sinatra

A ideia nasceu da experiência de Rafael Guerra, que passou mais de 15 anos trabalhando com varejo digital, liderando projetos como toda transformação digital da fusão e aquisição da Americanas com a Natural da Terra.

“A lucratividade no varejo é uma mágica", diz."Pequenos erros operacionais podem acabar com as margens[/grifar]”, explica.

Guerra se uniu a Bruno Erthal, engenheiro de software especializado em segurança cibernética, para criar uma solução que resolvesse essas falhas de forma automatizada. “É impossível analisar manualmente a quantidade de dados que um e-commerce gera. A inteligência artificial faz isso em segundos”, diz.

Desde a fundação, a Sinatra já processou mais de 10 milhões de pedidos, ajudando empresas a resolver problemas como erros de precificação e cupons promocionais fora de controle. “Com a nossa ferramenta, as lojas ganham uma tranquilidade operacional para focar no crescimento”, afirma Guerra.

Como a Sinatra funciona

A Sinatra atua como uma auditoria digital em tempo real, monitorando mais de 40 indicadores-chave do e-commerce. Quando algo sai do padrão, a ferramenta emite alertas automáticos, que podem ser enviados por WhatsApp, Slack ou e-mail.

Em outubro, a startup evitou um prejuízo de 12 milhões de reais para um dos maiores varejistas de eletrônicos do Brasil. Um erro sistêmico estava atualizando os preços de produtos premium com valores abaixo do custo.

“Detectamos a anomalia em 15 minutos e emitimos mais de 8.300 alertas para a equipe corrigir antes que o problema se propagasse”, diz Guerra.

Outro caso aconteceu com um varejista de moda, que viu um cupom promocional exclusivo para clientes VIPs vazar no Twitter e gerar milhares de transações inesperadas.

“A IA identificou o aumento abrupto no uso do código e alertou os times em menos de 20 minutos, evitando uma perda de R$ 1,7 milhão”, afirma.

“O Sinatra funciona como um pipeline completo: analisamos desde anúncios e conversões até logística e entrega. É uma babá eletrônica do varejo digital”, diz Guerra.

Quais são os planos com o aporte

Com o aporte de R$ 4 milhões, a startup vai ampliar sua equipe, investindo em desenvolvimento de IA e expansão internacional. “Nosso objetivo é processar entre 100 e 120 milhões de pedidos em 2025”, afirma Guerra.

A parceria com a Quality Digital também vai acelerar a distribuição da solução. “Eles trouxeram mais do que capital: trouxeram expertise e acesso a uma base gigantesca de clientes no varejo”, afirma o executivo.

A empresa já está presente em oito países na América Latina e planeja entrar em mais mercados internacionais no próximo ano.

“Queremos ser o copiloto do e-commerce global, ajudando os varejistas a operar com máxima eficiência e segurança”, diz Guerra.