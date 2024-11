A Sequoia Capital, um dos maiores fundos de venture capital do mundo, registrou uma valorização de 24,6% no seu principal fundo de investimentos em startups norte-americanas lançado em 2020, no período de 12 meses encerrado em junho de 2024.

O desempenho contrasta com expectativas conservadoras para fundos que alocaram recursos durante o pico do mercado de tecnologia entre 2020 e 2021.

O fundo Sequoia Capital US Venture XVII, tinha US$ 808 milhões em 2022[/grifar], desde então acumula valorização de quase 30% nos últimos dois anos, segundo uma análise do PitchBook baseada em um relatório da Universidade da Califórnia, um dos investidores institucionais (LPs) do fundo.

Nos últimos anos, a Sequoia enfrentou transformações significativas, incluindo a transição de liderança de Doug Leone para Roelof Botha em 2022 e a cisão de suas unidades na Índia e na China, agora operando como Peak XV Partners e Hongshan, respectivamente, desde março de 2024.

Embora a Sequoia não revele quais fundos financiam suas startups, a firma é conhecida por investir em empresas líderes no campo da inteligência artificial, como OpenAI, Glean e Harvey AI.

A valorização de seu fundo reflete uma dicotomia do mercado de venture capital em 2024: enquanto valuations de startups de rápido crescimento, especialmente em IA, continuam a subir, os retornos em dinheiro aos investidores permanecem limitados.

O TVPI (Total Value to Paid In, ou valor total sobre capital investido) do fundo cresceu de 1,13x para 1,34x no período, posicionando-o entre a mediana e o quartil superior do mercado, de acordo com o PitchBook.

Porém, o DPI (Distributions to Paid In, ou ganhos realizados) segue ligeiramente abaixo da mediana, e nenhum retorno financeiro foi distribuído ao Regents da Universidade da Califórnia até junho de 2024.

Impactos e divisão geográfica

Apesar disso, a Sequoia distribuiu US$ 10 bilhões aos seus investidores em 2023, beneficiada por saídas como o IPO da Instacart. Entre junho de 2023 e 2024, a firma registrou uma média de 11,3% de valorização em seis de seus fundos de venture capital.

Os desempenhos foram menos expressivos nos fundos separados da Peak XV Partners e Hongshan, com aumentos modestos. Entre junho de 2022 e 2023, antes da cisão, a Sequoia havia valorizado 15 fundos sob sua gestão em uma média de 9,2%.