Conhecida por seu papel no seriado da Disney "Boa Sorte, Charlie", Bridgit Mendler hoje é presidente de uma startup espacial que pode acabar ajudando empresas como a SpaceX, de Elon Musk, e até a Nasa. Com sede na Califórnia, a Northwood tem como missão melhorar a comunicação entre satélites e sistemas na Terra.

“O espaço está evoluindo, mas o envio e recebimento de dados ainda é um desafio”, afirmou Mendler. “Queremos mudar esse cenário com soluções mais rápidas e acessíveis, para que nenhuma missão dependa de infraestrutura obsoleta”, disse a ex-atriz à Bloomberg.

A startup foi fundada por Mendler, seu marido Griffin Cleverly e o engenheiro Shaurya Luthra em 2023. Em fevereiro deste ano, a empresa anunciou a captação de US$ 6,3 milhões em uma rodada seed liderada pelo fundo de venture capital Founders Fund e a empresa de capital de risco Andreessen Horowitz (a16z). Outros investidores, como Also Capital, Loung Journey VC, Box Group e Humba Ventures, também participaram da rodada.

O que faz a Northwood?

Em vez de desenvolver foguetes como a SpaceX, a Northwood aposta em massificar a produção de estações terrestres (teleports) — antenas essenciais para a comunicação entre satélites e sistemas na Terra.

Atualmente, a instalação de uma estação tradicional pode levar até 18 meses, mas a Northwood quer reduzir esse tempo para apenas alguns dias. Em um de seus primeiros testes, a startup conseguiu implantar uma estação em seis horas e planeja otimizar ainda mais o processo.

Segundo Mendler, a empresa pretende romper com o modelo tradicional de infraestrutura espacial, que considera ultrapassado. “Toda missão espacial depende de conectividade confiável, mas a tecnologia atual é lenta e pouco adaptável. Queremos uma solução escalável, que possa ser instalada em qualquer lugar — de telhados a estacionamentos — e que responda rapidamente às necessidades do mercado”, disse a executiva em entrevista à Bloomberg.

A startup foi fundada por Bridgit Mendler (meio), seu marido Griffin Cleverly (esquerda) e o engenheiro Shaurya Luthra (direita)

O foco da Northwood é garantir que operadores de satélites e empresas espaciais tenham flexibilidade para se adaptar a imprevistos, como atrasos em cronogramas, sem comprometer a operação. Isso quer dizer que a empresa pode acabar trabalhando com a SpaceX, de Elon Musk; Blue Origin, de Jeff Bezos e até a agência americana Nasa.

“Nossa visão é criar uma ‘rodovia de dados’ eficiente entre a Terra e o espaço”, disse Mendler. A startup pretende iniciar a produção em larga escala de suas estações até 2025, com implantação planejada nos EUA e em mercados internacionais.

Quem é Bridgit Mendler?

De atriz mirim da Disney para CEO de uma empresa espacial, Bridgit Mendler é definitivamente um exemplo de reinvenção. A americana ganhou fama como atriz e cantora no Disney Channel lá para 2010, especificamente como a protagonista da série "Boa Sorte, Charlie". Ela também participou de "Os Feiticeiros de Waverly Place", o filme musical "Lemonade Mouth" e tentou uma carreira na música em 2012 com o álbum "Hello My Name Is...".

Logo depois, Mendler sumiu dos holofotes. Ela passou a se dedicar aos estudos e, em 2016, formou-se em Antropologia pela Universidade do Sul da Califórnia (USC). Depois, obteve mestrado e doutorado pelo MIT e, mais recentemente, se especializou em regulação e direito espacial pela Harvard Law School.

Sua entrada na indústria espacial começou durante a pandemia de covid-19, quando ela e seu marido, Griffin Cleverly, começaram a desenvolver antenas por conta própria diretamente do quintal de casa. Na época, ela trabalhava no FCC, órgão regulador de telecomunicações americano, e se apaixonou pelas questões regulatórias do mercado espacial.