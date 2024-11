Esta empreendedora superou todo tipo de desafio para conquistar um grande cliente

Florence Dennis, uma empreendedora de origem africana, dedicou mais de três anos para conseguir que a Costco, gigante do varejo, incluísse seus snacks de inspiração africana em suas prateleiras. No entanto, o maior obstáculo surgiu depois do pedido: Dennis precisaria de um financiamento substancial e uma produção escalável para atender à demanda da varejista.

Com pouco tempo para reunir os fundos necessários, ela enviou uma mensagem franca ao comprador da Costco, explicando que enfrentava desafios de financiamento e precisava de uma extensão de prazo para entrega. A reportagem é do The Wall Street Journal.

Dennis, que administra sua empresa Flows Tasty Treats sozinha, à noite e nos fins de semana, finalmente conseguiu fechar um pedido de 37 mil unidades com valor total de US$ 335 mil (aproximadamente R$1,9 milhão), suficiente para abastecer cerca de 30 lojas Costco.

O processo para escalar a produção, no entanto, exigiu que ela enfrentasse desafios comuns aos pequenos negócios, principalmente para empreendedores de origem imigrante e minorias, como a dificuldade de acesso a capital de giro.

Surgimento de um snack

O produto de Dennis é inspirado no "zorklaki", uma mistura de amendoim e milho muito consumida em Gana. Originalmente conhecida como “lanche do homem pobre” em Gana, a mistura traz memórias da infância de Dennis, quando ela comprava o snack em pequenas porções embrulhadas em jornal.

Com 41 anos, Dennis, nascida na Libéria, viveu em um campo de refugiados em Gana antes de se mudar para os EUA, onde trabalha no Departamento de Educação de Nova York. Em 2017, lançou seus primeiros pacotes de snacks em pequenas lojas africanas e, desde então, busca expandir seu alcance.

Após anos tentando atrair o interesse da Costco, o pedido foi fechado no meio de 2024. A encomenda era o dobro do que ela imaginava inicialmente, com cada unidade vendida por US$ 12 (cerca de R$63) nas prateleiras. Com vendas de US$ 130 mil (cerca de R$775) mil no ano anterior, o pedido representava um salto significativo para o pequeno negócio de Dennis.

No entanto, os fornecedores de amendoim e milho exigiram pagamento antecipado, enquanto a Costco somente faria o pagamento após a entrega dos produtos.

Dennis tentou diversas alternativas de financiamento, mas enfrentou negativas por falta de ativos suficientes e pelo curto prazo de retorno exigido. Após múltiplas tentativas, conseguiu um empréstimo de US$ 150 mil (aproximadamente R$ 870 mil) com taxa fixa de 11% de uma instituição de apoio a pequenas empresas imigrantes.

No entanto, mesmo com o apoio financeiro, ela precisou recorrer a uma empresa de factoring para liberar parte dos fundos necessários, enfrentando custos adicionais com taxas e juros.

Adaptação ao Costco

A colaboração com a Costco exigiu diversos ajustes no produto. Dennis trabalhou na embalagem por meses para atender aos requisitos de design e segurança do varejista, optando por um design verde com estampas tradicionais ganesas.

O custo da produção inicial da embalagem foi alto, e amigos de Dennis contribuíram com US$ 45 mil (cerca de R$250 mil) para viabilizar a impressão dos pacotes.

Além dos desafios de financiamento, Dennis enfrentou dificuldades logísticas. A embalagem e o empilhamento dos produtos nos caminhões precisavam seguir um padrão rigoroso, pois qualquer problema no transporte poderia resultar na devolução de toda a carga. No final, Dennis e a empresa de empacotamento ajustaram o transporte para garantir a segurança e organização dos produtos durante o percurso.

Em outubro, a primeira remessa de snacks de Dennis chegou às prateleiras da Costco, marcando o fim de uma longa jornada iniciada com um simples contato frio anos antes. Ela visitou uma loja da Costco em Nova Jersey para ver seu produto nas prateleiras e celebrou o feito ao lado de amigos e clientes, mas o trabalho estava longe de terminar.

Dennis agora enfrenta o desafio de promover o produto em cada uma das 30 lojas para garantir que a demanda seja suficiente para manter os snacks disponíveis a longo prazo.