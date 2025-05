Esses ‘erros’ transformaram uma marca de cuidados com a pele em um empresa bilionária

A marca de cuidados com a pele Rhode, fundada por Hailey Bieber, acaba de ser adquirida por US$ 1 bilhão menos de três anos após seu lançamento.

Aos 28 anos, a empresária e influenciadora atribui esse marco não a uma gestão perfeita, mas justamente à sua disposição em errar — e aprender com os próprios erros. As informações foram retiradas da CNBC Make It.

Gestão baseada em falhas e correções rápidas

Bieber compartilhou que criou a empresa com a expectativa de enfrentar dificuldades.

Ela sabia que o caminho do empreendedorismo seria repleto de decisões mal interpretadas, detalhes esquecidos e resultados fora do planejado.

E foi exatamente essa mentalidade — de antecipar falhas e abraçar os ajustes — que acabou moldando a cultura da empresa e, em última análise, seu valor de mercado.

Do ponto de vista das finanças corporativas, a trajetória da Rhode é um estudo de caso sobre como ativos intangíveis — como cultura organizacional, reputação de marca e liderança adaptativa — se convertem em valorização real.

O crescimento acelerado da empresa não se explica apenas por produtos bem formulados ou estratégias de marketing assertivas, mas também pela forma como sua fundadora lidou com a estruturação da operação.

Em vez de perfeição, optou por agilidade e resiliência.

Nesse sentido, profissionais da área financeira ganham uma lição relevante: identificar como decisões aparentemente pequenas — como lidar com uma falha de produção — influenciam diretamente na percepção de valor do negócio.

Empresas que lidam com falhas de forma transparente constroem credibilidade — que impacta tanto consumidores quanto investidores.

