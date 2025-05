‘Posso definir meu próprio horário’: este homem fatura US$ 17 mil trabalhando um dia por semana

Entre turnos exaustivos de 10 horas em um hospital, o enfermeiro anestesista Mike O'Dell encontrou tempo para desenhar e costurar cobertores temáticos para os filhos.

O que começou como uma atividade criativa virou a base da Legit Kits, empresa fundada por ele em 2020 para vender kits de quilting — técnica de costura baseada em moldes de papel.

O’Dell segue atuando na área da saúde em tempo integral, mas construiu um modelo de negócio que roda praticamente sozinho, gerando faturamento anual superior a US$ 1,4 milhão. As informações foram retiradas de CNBC Make It.

Resiliência diante de desafios externos

A sólida organização financeira do negócio garante resiliência diante de eventos externos.

Ainda assim, ele afirma que sua renda como enfermeiro — que gira em torno de US$ 240 mil anuais — serve de “rede de proteção” para a empresa, permitindo que ela se mantenha mesmo se o cenário macroeconômico se agravar.

Ao não depender do lucro imediato, O'Dell teve espaço para investir em inovação, como os mini kits vendidos por US$ 99, que agora miram um público menos experiente no quilting.

Com isso, amplia a base de clientes e diversifica o portfólio — uma estratégia clássica de mitigação de risco.

