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Essa empresa cresceu 241% em cinco anos com 'química verde'

Companhia desenvolve tecnologias para neutralizar gases tóxicos em setores como proteína animal, saneamento e mineração — e quer crescer 78% em 2026

André Domingos, Márcio Del Col, Marcelo Spaziani e Bruno Arias, executivos da Dux Grupo: empresa quer alcançar R$ 11,5 milhões em faturamento neste ano. (Dux Grupo/Divulgação)

André Domingos, Márcio Del Col, Marcelo Spaziani e Bruno Arias, executivos da Dux Grupo: empresa quer alcançar R$ 11,5 milhões em faturamento neste ano. (Dux Grupo/Divulgação)

Júlia Arbex

Publicado em 15 de abril de 2026 às 14h43.

Última atualização em 15 de abril de 2026 às 14h49.

Empresa que atua com soluções voltadas ao controle de gases tóxicos e odores industriais, a Dux Grupo registrou crescimento de 241% no faturamento de 2020 para 2025. A companhia atua em um problema crítico — e muitas vezes invisível — da indústria: a emissão de gases tóxicos e compostos que geram odores. Presentes em setores como proteína animal, saneamento, petroquímica, mineração e papel e celulose, esses gases não apenas afetam a qualidade do ar, mas também podem provocar paralisações operacionais, multas ambientais e riscos à saúde de trabalhadores e comunidades do entorno.

Criada em Itupeva, no interior de São Paulo, a Dux foi um dos destaques do ranking Exame Negócios em Expansão 2025 na categoria de empresas que faturam entre R$ 5 milhões e R$ 30 milhões. Em 2024, a companhia registrou receita de R$ 10,1 milhões. Em 2025, o faturamento chegou a R$ 11,5 milhões, um avanço de 14%, com desempenho equilibrado entre as áreas de controle de odores e neutralização de amônia. Para este ano, a expectativa é acelerar ainda mais, com avanço projetado de 78%. O impulso deve vir, principalmente, da vertical de amônia, cuja receita deve crescer cerca de 200% no ano.

A empresa que atua com "química verde" foi fundada há quase 15 anos com o objetivo de desenvolver soluções atóxicas e biodegradáveis para esse tipo de desafio. Desde o início, a proposta era diferente da lógica tradicional da indústria química: em vez de apenas mascarar odores, atuar na neutralização das moléculas e eliminar o problema na origem.

O comando da empresa está nas mãos de Marcelo Spaziani, que assumiu o cargo de CEO em 2021. A relação dele com a companhia, porém, começou antes. “Entrei como sócio investidor e permaneci por cerca de uma década nessa posição, sem atuação direta na gestão”, diz.

Spaziani deixou a IBM há cinco anos, após uma trajetória de 33 anos na multinacional. Na empresa, ele entrou como trainee e chegou ao cargo de vice-presidente responsável pela área de vendas e operações na América Latina. Na Dux, chegou como CEO e sócio majoritário. O fundador Márcio Del Col segue na empresa como COO, ao lado de Bruno Arias (CPO) e André Domingos (CFO).

Como funcionam as soluções da Dux

Quando passou a liderar a operação, Spaziani encontrou uma companhia com base tecnológica consistente, mas ainda concentrada em um nicho específico: a indústria alimentícia, especialmente o setor de frigoríficos.

Nesse segmento, o processamento de proteína animal gera resíduos que liberam gases e odores, criando desafios operacionais e ambientais. A atuação da Dux estava voltada principalmente à neutralização desses odores, com soluções aplicadas em estações de tratamento de efluentes, graxarias e áreas de processamento.

No mesmo período, a empresa desenvolveu e patenteou uma solução voltada à neutralização de amônia. A amônia é um gás tóxico que, quando inalado em altas concentrações, pode provocar problemas respiratórios e outros danos à saúde. A tecnologia atua diretamente na molécula do gás, promovendo sua decomposição e transformando-a em compostos considerados mais seguros, como vapor de água e resíduos biodegradáveis. O processo ocorre em frações de segundo e pode ser aplicado tanto em situações emergenciais quanto de forma preventiva, em dutos e sistemas industriais.

“Quando cheguei à liderança, pensei: por que ficar restrito a um único setor?”, diz o executivo. A partir desse questionamento, a empresa passou a ampliar o alcance das soluções.

Além da indústria alimentícia, a companhia hoje atende setores como saneamento, petroquímica, mineração, fertilizantes, papel e celulose e aterros sanitários. A diversificação também levou à expansão internacional: a Dux está presente em sete países da América Latina e em Portugal. Agora, se prepara para entrar em novos mercados da Europa e da Austrália até o fim deste ano, e nos Estados Unidos em 2027.

A operação, no entanto, segue enxuta. São 31 funcionários diretos na sede em Itupeva, que fica a 74 quilômetros da capital paulista. A base de clientes ultrapassa 100 empresas no Brasil, incluindo grandes grupos industriais.

Reorganização

Na IBM, Spaziani desenvolveu um modelo de gestão baseado na integração de equipes. A ideia deu origem ao conceito de “Time Único”, tema de um livro homônimo publicado em 2025.

Quando assumiu a liderança da Dux, o executivo levou esse modelo para a empresa. A companhia também revisou missão, visão e valores e investiu na profissionalização da área comercial, incluindo o uso de inteligência artificial para prospecção de clientes.

Outra mudança foi a criação de iniciativas voltadas ao bem-estar dos funcionários. A empresa implementou um programa de saúde mental, com acompanhamento profissional e ações de conscientização. Entre as iniciativas estão sessões semanais de meditação guiada, incentivo à prática de atividades físicas e espaços de diálogo entre liderança e equipe.

Ao mesmo tempo, a Dux investe em novas aplicações para sua tecnologia. Um dos projetos em desenvolvimento envolve a redução da emissão de amônia na criação de frangos, com impacto direto na produtividade e na qualidade do produto final.

Segundo Spaziani, testes iniciais indicam aumento no peso das aves e redução de problemas sanitários, com potencial de gerar ganhos para toda a cadeia produtiva.

Outro avanço está na indústria de rendering, com uma solução que melhora a extração de óleo e eleva o teor proteico de farinhas utilizadas em ração animal. “Com a aprovação do Ministério da Agricultura e Pecuária, vamos lançar a solução em breve no mercado brasileiro”, diz o CEO.

O que é o ranking Negócios em Expansão

O ranking EXAME Negócios em Expansão é uma iniciativa da EXAME e do BTG Pactual (do mesmo grupo de controle da EXAME).

O objetivo é encontrar as empresas emergentes brasileiras com as maiores taxas de crescimento de receita operacional líquida ao longo de 12 meses.

As inscrições para o Negócios em Expansão 2026 já estão abertas e são gratuitas! Inscreva-se e ganhe assinatura da EXAME e cursos da Saint Paul!

Em 2025, a pesquisa avaliou as empresas que mais conseguiram expandir receitas ao longo de 2024.

São 470 empresas que criam produtos e soluções inovadoras, conquistam mercados e empregam milhares de brasileiros.

Conheça o hub do projeto, com os resultados completos do ranking e, também, a cobertura total do evento de lançamento da edição 2025.

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