Essa empresa criou uma "amiga artificial" para você conversar no WhatsApp e praticar inglês

Você está tomando seu café da manhã quando seu WhatsApp apita com uma nova mensagem. Não é um colega de trabalho ou um familiar, mas Emily, uma “amiga” criada por inteligência artificial.

A mensagem, em inglês, pergunta sobre como será o seu dia ou sobre como foi sua noite. Você responde no mesmo idioma, e se cometer algum erro ou não souber uma palavra, Emily está lá para corrigir e ajudar.

Emily é o nome da personagem criada pela empresa Kokedama AI Studio para ajudar brasileiros a praticarem inglês.

Segundo dados do British Council, apenas 1% da população brasileira é fluente em inglês, o que destaca a enorme demanda por soluções que facilitem o aprendizado do idioma.

A empresa, fundada pelo paulista Guilherme Seabra, quer incentivar mais pessoas que já saibam um pouco sobre o inglês a praticarem ainda mais o idioma.

"Hoje, só consegue praticar inglês diariamente quem trabalha numa empresa estrangeira ou quem mora fora do Brasil", diz. "É aí que surge a Emily. Basicamente, ela foi desenvolvida para ter as características de uma amiga. A personalidade dela não é professoral. Ela está ali para te ouvir e te estimular a falar mais. Dificilmente ela deixa a peteca cair. Ela deixa novo assunto, ela vai estimulando. Pode conversar por WhatsApp, por texto e voz".

Com a assistente Emily - e com outras personagens de outros idiomas que a empresa espera lançar até o final do ano -, a Kokedama quer faturar 1,2 milhão de reais em 2024.

Qual é a história da Emily

Guilherme Seabra é sociólogo por formação, mas construiu sua carreira no mundo dos produtos digitais. Após uma experiência significativa em empresas como Itaú, Easyinvest e Nubank, ele decidiu se aventurar no empreendedorismo com foco em inteligência artificial.

O primeiro negócio foi uma plataforma de engajamento para redes sociais. O negócio não deu certo. Entre mudar a operação ou criar uma nova, Seabra escolheu a segunda opção. E passou a olhar cada vez mais para a queridinha do momento: a inteligência artificial.

Juntamente com uma equipe enxuta, mas especializada, ele criou a Kokedama AI Studio e desenvolveu a Emily.

A ideia era simples: usar IA para criar uma ferramenta de prática de idiomas que fosse acessível e eficaz. A escolha do WhatsApp como plataforma foi estratégica, dada a sua popularidade no Brasil.

Dados da Meta, empresa mãe do WhatsApp, indicam que o Brasil possui 197 milhões de usuários da plataforma, consolidando-se como o segundo maior mercado global.

Como funciona a Emily

Emily é alimentada por um sistema de inteligência artificial baseado no GPT-4, da OpenAI, gigante do setor com um faturamento que passa dos 3 bilhões de dólares.

Isso permite que ela mantenha conversas naturais e fluidas com os usuários, seja por texto ou por áudio.

A assistente virtual também envia mensagens ativamente, a cada dois dias, para estimular a prática contínua, abordando novos assuntos e incentivando a participação.

“O foco é a parte de praticar, não de ensinar o idioma”, diz Seabra.

A personagem, que até tem personalidade e moradia (ela vive no Canadá), trabalha sob três níveis de expertise de inglês do usuário: o básico, o intermediário e o avançado. De acordo com cada categoria, a conversa pode ser mais ou menos densa e complexa.

“Mas já se pressupõe que exista um inglês básico, e esse é um ponto importante: não somos substituição de escolas e professores de idiomas”, afirma.

Aliás, parte da receita da Emily deve vir da venda da tecnologia para as escolas de idioma, que poderão ofertar o produto para seus alunos, inclusive numa ferramenta White Label (usando a marca e o nome do personagem que quiser).

Para usar a Emily, o usuário final paga uma mensalidade de 49,90 reais. Há desconto num plano anual.

Para o futuro, novos personagens e novos idiomas

Para o próximo ano, a Kokedama AI Studio projeta um faturamento de 1,2 milhão de reais, com uma grande parte proveniente da Emily e de outras assistentes planejadas para diferentes idiomas.

“Estamos desenvolvendo a Anna, que ajudará os usuários a aprender alemão, e planejamos lançar assistentes para vários outros idiomas até o final do ano”, revela Seabra.

A expectativa é que 12 personagens e idiomas estejam em operação até o final de 2024. “Fizemos estudos dos idiomas que farão mais sentido para desenvolvermos, como japonês, russo e holandês”.

Os preços para os outros idiomas irão variar conforme a demanda de cada língua, o que também deve ajudar na receita final.

“Embora o breakeven seja um objetivo financeiro importante, nosso foco total e absoluto está em tornar cada um dos amigos uma ferramenta relevante, com crescimento considerável de usuários, confiando que tais resultados conduzirão à sustentabilidade financeira a médio prazo”, diz Felipe Macedo, cientista da computação e responsável pela gestão da Emily AI.