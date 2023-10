Nem Teams ou Slack: WhatsApp lidera comunicação empresarial no Brasil, aponta pesquisa

Em recente levantamento encomendado pela Yalo e realizado pelo International Data Corporation (IDC), foi identificado que o WhatsApp é a principal ferramenta de comunicação utilizada por empresas no Brasil, com 95% delas adotando a plataforma.

O estudo, que teve início em novembro de 2022 e foi concluído em junho de 2023, também destaca que os canais de preferência dos consumidores são: WhatsApp (88%), redes sociais (77%) e e-mail (59%).

Dados da Meta, empresa mãe do WhatsApp, indicam que o Brasil possui 197 milhões de usuários da plataforma, consolidando-se como o segundo maior mercado global.

A gigante tecnológica, fundada por Mark Zuckerberg, ainda revela que mundialmente, 1 bilhão de pessoas interagem com contas comerciais no WhatsApp e no Messenger.

A agência We Are Social, por sua vez, aponta que 93,4% da população brasileira, ou seja, 9 em cada 10 pessoas, possuem conta no WhatsApp.

Erick Buzzi, General Manager da Yalo no Brasil, ressalta a importância do comércio conversacional. "Empresas de diversos setores estão priorizando o cliente, e o comércio conversacional tem se mostrado eficaz ao conectar pessoas, dados e sistemas de maneira integrada", afirma.

Globalmente, a projeção é que a adoção de aplicativos de mensagens cresça cerca de 30%, atingindo US$3,7 bilhões em 2025, conforme dados do IDC.

A IA entra no chat

A tendência é que o investimento em chatbots B2B na América Latina cresça 31% anualmente entre 2020 e 2025, impulsionado pela demanda por automação e inteligência artificial.

Atualmente, o comércio conversacional representa 8% do mercado global de e-commerce, com projeção de crescimento de 15,6% até 2032, alcançando US$ 26,3 bilhões, segundo o Future Market Insights.

No cenário nacional, 92% das empresas coletam dados de clientes e 75% utilizam chatbots. "A tecnologia é fundamental nos negócios atuais, e a conectividade é o pilar que integra pessoas, sistemas e processos", destaca Buzzi.

Com três anos de atuação no Brasil, a Yalo conta com grandes clientes em seu portfólio, como FEMSA Coca-Cola, Unilever e Grupo Pão de Açúcar. Na América Latina, a empresa atende uma base de 350 milhões de clientes, com um volume de vendas de US$81 bilhões.

A visão da Yalo é fortalecer o comércio de pequenas e médias empresas e promover a cultura conversacional no ambiente corporativo.