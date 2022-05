Espaço da Américas vira Espaço Unimed após acordo de naming rights

O Espaço das Américas, tradicional casa de espetáculos situada na zone oeste de São Paulo (SP), mudou de nome e passa a ser conhecido oficialmente como Espaço Unimed, após um acordo de naming rights oferecido pela operadora de planos de saúde ao Grupo São Paulo Eventos, que inaugurou o antigo Espaço das Américas no início dos anos 2000.

Segundo informações da assessoria de imprensa da Unimed, o contrato tem a duração de cinco anos e pode ser renovado. O valor do negócio não foi revelado.

A compra do dos direitos do nome do Espaço das Américas continua o plano da Unimed de investir em espaços culturais conhecidos de São Paulo. A operadora também dá o nome ao Teatro Unimed, inaugurado em 2019 na Alameda Santos, nos Jardins.

Para Marco Antônio Tobal Junior, sócio-diretor do Grupo São Paulo Eventos, é um grande orgulho para o grupo possuir uma marca reconhecida como a Unimed como parceira.

"Temos grande orgulho em ter a marca Unimed associada a esta iniciativa que, em suas duas décadas de existência, tem contribuído para transformar uma importante região da cidade de São Paulo e servido de palco para atrações do Brasil e do mundo, oferecendo alta qualidade técnica a produtores, artistas, empresas e o grande público”

“Trabalhamos por uma cidade melhor, mais inclusiva, diversa e que sempre traga alegria a todos que moram ou passam por ela. Assim como nós, a Unimed se dedica a promover melhor qualidade de vida às pessoas, o que nos dá a certeza de que um futuro ainda mais brilhante está por vir”, complementa Alejandro Figueroa, também sócio-fundador do Grupo São Paulo Eventos.

Para a Central Nacional Unimed, a iniciativa é parte da ação da operadora de que a marca vai muito além de cuidados físicos. “É um grande prazer para todos nós, da Central Nacional Unimed, levar a marca Unimed a um espaço que é referência em entretenimento de qualidade para os paulistanos e brasileiros.

"Democrático, diverso e acessível, o Espaço Unimed é para todas as pessoas, afirmando nosso compromisso em oferecer opções que garantam o bem-estar a todos”, afirma Luiz Paulo Tostes Coimbra, presidente da Central Nacional Unimed.

O novo Espaço Unimed

Ao mesmo tempo em que celebra 20 anos de existência, o Espaço Unimed está em constante evolução. Localizado na Barra Funda, zona oeste de São Paulo, próximo à estação Barra Funda do metrô, o Espaço Unimed tem capacidade para comportar até 8 mil pessoas em uma área útil de 3.450m².

Sua história é marcada por uma diversificada programação de atrações nacionais e internacionais, com mais de 1 mil shows realizados, que atraíram cerca de 4 milhões de pessoas até hoje.

Entre os nomes que já passaram por seu palco, Bruce Springsteen, Roberto Carlos, Ed Sheeran, Ivete Sangalo, Los Hermanos, Faith no More, Morrissey, Noel Gallagher, Os Paralamas do Sucesso, Robert Plant, Slash, Tears for Fears, Tiësto, Titãs, entre muitos outros.