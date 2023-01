Escritórios do BTG, Integra e Aliança unem operações e planejam R$ 5 bilhões sob gestão em 2023

Os escritórios de investimentos Integra e Aliança Invest, ambos ligados ao ecossistema do BTG Pactual (do mesmo grupo de controle da EXAME) anunciam a união das operações.

O negócio resultante da fusão, a ser chamado de Integra Aliança, terá um patrimônio líquido de 2 bilhões de reais de clientes.

Fundada em 2018, a Integra Invest tem como sócias-fundadoras quatro especialistas que atuam em conjunto desde 2011: Débora Scolmeister, Jeniffer Chiesa Valle, Thais Todesco e Vilma Passos.

Com passagens por grandes instituições financeiras, como Itaú, Safra, Bradesco e Banco BNP Paribas, as profissionais possuíam uma sólida carteira de clientes no segmento de corporate e private bank.

Há cinco anos, elas decidiram conectar as carteiras de clientes ao BTG Pactual.

“O ponto forte da Integra é a experiência, o contato pessoal e a gestão individual. Para nós o que importa é a pessoa, sua história, sua família e necessidades. Num mundo digital, onde as informações são obtidas majoritariamente na web, e onde há muita promessa e falácias, queremos ser o advisor de confiança”, diz Jeniffer Chiesa Valle, sócia-fundadora da Integra e responsável pelas mídias da Integra Aliança.

A Aliança Invest foi fundada em 2015 por Amilton José Bardelotti, José Roberto Lorenzi (in memoriam), José Antonio Pasotto Prescinotti, Otávio Augusto Filippo Lopes e Pedro Luis Mello Lopes.

Os profissionais se conhecem desde a década de 1980 e exerceram cargos de direção no Banco Sudameris. Além disso, se juntaram à corretora Geração Futuro no início das operações.

Especialistas em renda variável, os sócios queriam ampliar a gama de produtos oferecidos para os seus clientes sem abrir mão da expertise que os tornava tão respeitados no mercado. Eles credenciaram-se ao BTG Pactual em 2018.

De lá para cá, 100% dos clientes da Aliança Invest aderiram à mudança. O escritório foi premiado pelo banco por ser o que mais rápido transferiu a carteira de clientes.

Integra Aliança: a descoberta da sinergia

Em 2019, os profissionais da Integra e Aliança Invest se conheceram em um evento exclusivo para os escritórios de agentes autônomos plugados ao BTG Pactual.

“Inicialmente, desenvolvemos uma amizade entre os sócios. Mais tarde percebemos que poderíamos ter sinergia, já que a Integra era um escritório full advisor e a Aliança operava quase exclusivamente com renda variável, produto em que éramos pouco ativas”, diz Débora Scolmeister, sócia-fundadora e CEO da Integra & Aliança.

A fusão ocorreu após dois anos de conversas, trocas de conhecimento e até um período de “test drive” para avaliar a possibilidade de agregar as expertises distintas e complementares de cada escritório num modelo único.

De um lado, a Integra trouxe a experiência com renda fixa, fundos e offshore; de outro, a Aliança se destaca por seu traquejo com operações da B3.

A fusão em números

Com a unificação dos escritórios, Integra & Aliança terão quase 2 bilhões de reais em patrimônio de clientes.

Além disso, contarão com mais de 15 assessores de investimentos, 4 assistentes e três escritórios: em São Paulo, Florianópolis e Joinville.

A meta para os próximos três anos é ambiciosa. Juntos, desejam alcançar 5 bilhões de reais sob administração e consolidar mais filiais em cinco estados: