Vibra apresenta plano para fortalecer revendedores no maior evento do setor

O mercado brasileiro de combustíveis movimentou 138,4 bilhões de litros em 2025, segundo a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), dado que dimensiona a infraestrutura necessária para manter o país abastecido.

Transporte de cargas, mobilidade urbana, agronegócio e indústria dependem de uma rede logística de grande escala, sujeita a variações regulatórias e tributárias. Nesse ambiente, fortalecer a parceria com a revenda passou a ser eixo estratégico para sustentar crescimento e eficiência operacional.

A Vibra, maior distribuidora de combustíveis do país, com quase 8 mil postos da marca Petrobras, está presente em todos os estados e em mais de 2.300 municípios. Segundo a empresa, a rede atende cerca de 30 milhões de consumidores por mês e sustenta mais de 150 mil empregos diretos e indiretos. No segmento de aviação, por meio da BR Aviation, marca licenciada, a empresa atua em 94 aeroportos, abastecendo 6 a cada 10 voos no país atendendo companhias aéreas, aviação executiva e clientes estrangeiros.

A capilaridade reforça o papel da companhia e de sua revenda na economia local. Em diversos municípios, postos de combustíveis estão entre os principais empregadores formais.

“A Vibra não é uma empresa que acontece no escritório. Ela acontece nas ruas, nas estradas, nas esquinas desse Brasil”, afirma Ernesto Pousada, presidente da companhia. “Onde tem um Posto Petrobras, existe emprego formal, arrecadação local e renda girando a economia da cidade.”

É nesse contexto que o Vem de Vibra ganha relevância estratégica.

O evento, que já se consolidou como o maior do setor, funciona como ponto de alinhamento para acelerar o crescimento da revenda. Em um único ambiente, a companhia reúne revendedores, franqueados e parceiros para apresentar lançamentos, discutir oportunidades e compartilhar as estratégias que vêm evoluindo a rede.

Presente em todo o país, como uma marca genuinamente brasileira conectada a cada região e a cada comunidade, a Vibra estrutura sua estratégia para gerar valor em toda a cadeia e entregar resultados mais consistentes de ponta a ponta.

Mais do que escala, o foco está na construção de confiança com o revendedor e no fortalecimento de relações de longo prazo dentro do sistema.

O modelo combina abastecimento, lojas de conveniência, serviços automotivos e iniciativas de fidelização, integrados a ferramentas de dados, inteligência e padronização operacional. O objetivo é apoiar o revendedor na geração de valor sustentável, ampliar a eficiência do negócio e garantir ao consumidor final a melhor experiência, com qualidade, confiança e competitividade.

A consistência da experiência passa a ser componente estratégico. Em escala nacional, disciplina operacional e alinhamento com a rede tornam-se fatores centrais para sustentar crescimento. Ao integrar produtos, conveniência, iniciativas de fidelização e inovação, o evento traduz na prática a proposta de valor da companhia: fortalecer a jornada do cliente final e impulsionar o desempenho do revendedor.

Concorrência e ambiente regulatório

O enfrentamento ao mercado irregular é hoje uma das pautas centrais para a sustentabilidade do setor. Em um ambiente de alta carga tributária e fiscalização ainda desigual, a atuação de operadores que sonegam impostos, adulteram combustíveis ou burlam regras cria uma distorção estrutural de concorrência e compromete toda a cadeia.

“Quem não paga imposto e quem burla regra cria um ambiente artificial de competição. Isso destrói margens, desorganiza o mercado e penaliza diretamente quem atua dentro da lei”, afirma Pousada. Para o executivo, o impacto vai além das empresas: reduz arrecadação pública, compromete a qualidade do produto que chega ao consumidor e fragiliza a confiança no setor.

Segundo ele, empresas com maior escala e presença nacional têm responsabilidade adicional na defesa de um ambiente concorrencial justo. “Não se trata apenas de competitividade empresarial. Trata-se de garantir isonomia regulatória, proteger o consumidor e impedir que práticas ilegais continuem financiando um mercado paralelo que prejudica toda a sociedade.”