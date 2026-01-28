A empresa que quer redefinir a gestão patrimonial no Brasil

O mercado de investimentos no Brasil viveu uma expansão acelerada com novos produtos, plataformas digitais e estruturas cada vez mais sofisticadas, processo que levou a uma oferta quase infinita de alternativas para o investidor. Fundos, títulos, estratégias multimercado, ativos internacionais e soluções complexas foram apresentados como caminhos naturais para obter retornos em um ambiente em constante mudança. Nos últimos anos, porém, esse modelo começou a mostrar sinais de esgotamento, com investidores questionando não apenas a rentabilidade das carteiras, mas os incentivos por trás das recomendações e a utilidade de tantos produtos.

“Muitos investidores entenderam que nem sempre querem assumir riscos ou que não querem lidar com uma variedade tão grande de produtos. Por isso, modelos mais claros e consultivos, com estratégias transparentes, e alinhados à vida real das pessoas e de suas famílias, vêm ganhando força nos últimos anos. É uma transformação estrutural do mercado financeiro”, analisa Igor Cavaca, fundador e diretor de gestão de ativos da Altera Capital.

Nesse contexto, a Altera Capital posiciona-se como referência desse modelo híbrido, combinando consultoria e gestão. A empresa atua como consultoria de investimentos para clientes a partir de R$ 1 milhão, com foco em planejamento financeiro, alocação estratégica, tomada de decisões conscientes e transparência total de incentivos. Já no braço de gestão de patrimônio, a companhia atende clientes com patrimônio mais elevado, em geral acima de R$ 10 milhões, atuando de forma integrada em investimentos, estruturação patrimonial, planejamento sucessório e decisões estratégicas de longo prazo.

“Esse modelo híbrido permite acompanhar o investidor ao longo de toda a sua trajetória. Nosso objetivo é simplificar a gestão de ativos, sem pressão, mas guiando e educando o investidor. Mostramos que patrimônio não é apenas sobre acumular recursos, mas sobre viabilizar escolhas de vida, proporcionar tranquilidade e construir legado”, explica Cavaca.

Uma nova lógica de mercado: quanto melhor, mais

Para a Altera, acumular produtos, operações e complexidade não significa necessariamente investir melhor. Ao contrário. A proposta é inverter essa equação e colocar a qualidade das decisões no centro da relação. Quanto melhor, mais.

Na prática, explica o Igor Cavaca, isso significa operar com transparência radical. Os incentivos são claros, os custos são explicitados e as decisões são discutidas abertamente com o cliente. “Investir deve ser um processo de construção conjunta, não uma sequência de recomendações unilaterais”, diz o executivo.

A experiência dos profissionais da Altera Capital contribui para que a empresa consiga oferecer uma gestão patrimonial estratégica e personalizada. Cavaca, por exemplo, já administrou mais de R$ 3 bilhões distribuídos em mais de 70 fundos e 30 mil carteiras enquanto estava à frente da gestão de fundos na Warren Asset. Além dele, o time conta com profissionais experientes com passagens por instituições como Banco Safra e XP Investimentos.

A postura da empresa também é um diferencial. Segundo Igor Cavaca, ao falar de gestão patrimonial, a Altera fala, na verdade, sobre pessoas. “Reconhecemos que decisões financeiras carregam impactos emocionais, familiares e geracionais, e que ignorar essa dimensão humana é reduzir o patrimônio a números em uma planilha”, diz.

Com isso, mais do que atender clientes, a Altera Capital busca se posicionar como uma voz relevante no debate sobre o futuro da gestão patrimonial no Brasil. A empresa quer questionar modelos consolidados, propor novas abordagens e contribuir para elevar o nível da conversa em um mercado historicamente marcado por assimetrias de informação.

“Talvez essa seja a transformação mais relevante em curso no mercado financeiro brasileiro. E é nesse movimento que a Altera Capital escolhe se posicionar”, finaliza o executivo.