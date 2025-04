Empresa francesa de LGPD compra brasileira AdOpt e mira expansão global O objetivo é formar um grupo global com atuação local — capaz de atender tanto às exigências regulatórias quanto às particularidades culturais e técnicas de cada país

Data protection laws concept: three books shows the names of three data protection laws on their cover: california consumer privacy act, general data protection regulation and lei geral de proteção de dados pessoais (ccpa, gdpr, lgpd) (Cristian Storto Fotografia/Getty Images)