Caminho das Índias: Sam Altman e Mark Zuckerberg querem levar IA para o país mais populoso do mundo

A OpenAI, criadora do ChatGPT, e a Meta, dona do WhatsApp e do Instagram, estão em conversas com a maior empresa da Índia para levar suas tecnologias de inteligência artificial para o país. A informação é do site americano The Information, que ouviu fontes ligadas às negociações.

O parceiro é a Reliance Industries, grupo que atua em setores como telecomunicações, energia e varejo, comandado pelo bilionário Mukesh Ambani. A ideia é simples, mas ambiciosa: permitir que mais indianos acessem o ChatGPT pagando menos, e rodar os sistemas de IA dentro do país, em um novo supercentro de dados que promete ser o maior do mundo.

Mark Zuckerberg e Sam Altman: líderes da IA em aproximação com a Índia (Getty Images)

De acordo com a reportagem, uma das conversas envolve a Jio, operadora de celular e internet da Reliance, na possível distribuição do ChatGPT. Hoje, o serviço custa US$ 20 por mês (cerca de R$ 100). Internamente, a OpenAI já teria discutido reduzir esse valor para apenas “alguns dólares”, embora não esteja claro se esse plano foi apresentado à empresa indiana.

Outra frente envolve empresas clientes da Reliance. A proposta seria vender o acesso aos sistemas da OpenAI por meio de uma API — ferramenta que permite integrar a IA a serviços como atendimento automático, análise de dados e aplicativos de produtividade.

Mas o plano vai além da venda. A Reliance quer hospedar os sistemas dentro da Índia, o que exigiria copiar os modelos da OpenAI e Meta para servidores locais. Isso ajudaria a cumprir leis indianas que exigem que dados de usuários permaneçam no país.

A estrutura usada para isso será um novo centro de dados que está sendo construído em Jamnagar, no estado de Gujarat. Com capacidade de três gigawatts, ele foi anunciado pela própria Reliance como o maior centro de dados do planeta.