Em 5 meses, essa startup salta de zero a US$ 6,6 bi e desafia modelo de TI corporativa

A sueca Lovable acaba de movimentar o mercado global de tecnologia com um aporte de US$ 330 milhões em uma rodada Série B.

A startup, fundada com a missão de simplificar o desenvolvimento de software via inteligência artificial, alcançou a impressionante marca de US$ 6,6 bilhões em valor de marcado, mais que o triplo do registrado há apenas cinco meses.

O CEO Anton Osika não esconde a ambição de querer que sua empresa seja “a última peça de software que as companhias precisarão comprar”. A proposta é ousada, mas vem acompanhada de resultados concretos.

No mês anterior ao anúncio, a Lovable divulgou ter atingido US$ 200 milhões em receita recorrente anual (ARR), com uso crescente entre empresas globais que buscam agilidade e autonomia no desenvolvimento de soluções tecnológicas internas.

Garanta sua vaga por R$ 37: para se inscrever no pré-MBA em Finanças Corporativas da EXAME + Saint Paul, basta clicar aqui

‘Vibe coding’: a tecnologia que transforma qualquer colaborador em desenvolvedor

A base tecnológica da Lovable está na ideia de “vibe coding”, um processo no qual qualquer usuário, mesmo sem conhecimento técnico, descreve em linguagem natural a função que deseja implementar, e o sistema de IA gera automaticamente o código necessário.

A aposta é transformar cada colaborador em um potencial construtor de soluções. “Nossa missão é permitir que qualquer pessoa seja um builder”, afirmou Osika.

Essa lógica muda a dinâmica tradicional entre áreas de negócio e equipes de tecnologia, eliminando filas de desenvolvimento e acelerando a entrega de sistemas customizados.

Riscos sob análise: entre eficiência e governança

Apesar do entusiasmo do mercado, o modelo de desenvolvimento automatizado não escapa das críticas. Especialistas apontam que o código gerado por IA pode conter ineficiências ou falhas de segurança, especialmente se aplicado em soluções críticas sem revisão técnica.

Também levanta questões sobre a manutenibilidade do código gerado por usuários não técnicos ao longo do tempo.

Esses alertas são relevantes para líderes de finanças, já que qualquer falha técnica pode impactar diretamente a operação, compliance e reputação da empresa. A adoção estratégica de ferramentas como Lovable exige, portanto, um equilíbrio entre agilidade e governança de TI, com processos de validação e segurança da informação bem definidos.

Transforme sua carreira: participe do pré-MBA em Finanças Corporativas e destaque-se no mercado com apenas R$ 37. Inscreva-se aqui.

A convergência entre software, IA e autonomia corporativa

Para o CEO Anton Osika, o que torna a Lovable competitiva frente a gigantes como Google, OpenAI ou Anthropic, cujos modelos a empresa utiliza como base — é o foco no cliente final. Mesmo diante da concorrência direta dessas big techs, Osika aposta na entrega. “Lovable simplesmente funciona”, disse.

O diferencial está em permitir que a construção de software seja tão simples quanto digitar uma ideia — algo que, segundo ele, está se tornando uma realidade universal. A IA deixa de ser apenas uma ferramenta e passa a ser um meio de acelerar decisões e criar soluções no ritmo das demandas de negócio.

Esse treinamento ensina como gerenciar o orçamento de empresas

Não é raro ouvir histórias de empresas que faliram por erros de gestão financeira. Foi de olho nisso que EXAME e Saint Paul decidiram liberar (com exclusividade e por tempo limitado) mais uma edição do Pré-MBA em Finanças Corporativas.

O treinamento é voltado para quem deseja aprimorar a gestão financeira e se destacar num mercado cada vez mais competitivo. Por isso, ao longo de quatro aulas virtuais, os participantes terão acesso a um conteúdo robusto, que inclui temas como análise financeira, planejamento estratégico e gestão de riscos.

Veja, abaixo, motivos para não ficar de fora dessa oportunidade imperdível.

Conteúdo relevante desenvolvido por especialistas da área;

Carga horária de três horas;

Programa atualizado e alinhado às demandas do mercado;

Certificado após a conclusão do treinamento;

Aulas virtuais, que incluem uma sessão de tira-dúvidas online;

Possibilidade de interação com outros profissionais da área;

Estudos de casos do mercado.

EU QUERO PARTICIPAR DE TREINAMENTO VIRTUAL COM CERTIFICADO SOBRE FINANÇAS.