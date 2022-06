Elon Musk exige volta presencial dos executivos da Tesla: "trabalho remoto não é aceitável"

Elon Musk, homem mais rico do mundo e possível novo dono do Twitter, pode ter cansado do trabalho remoto de uma vez por todas. Segundo publicou uma conta no Twitter, Elon Musk teria enviado um ultimato aos seus funcionários da montadora elétrica Tesla por e-mail, no qual exige que os funcionários da montadora retornem ao trabalho presencial. O título da mensagem é "Trabalho remoto não é aceitável".

Leia também:

No corpo do e-mail, o CEO discorre sobre como não concorda com a tendência do pós-pandemia em manter o trabalho remoto e afirmou que "qualquer um que deseje fazer trabalho remoto deve estar no escritório por um mínimo de tempo (e quero dizer, mínimo) de 40 horas semanais ou deve sair da Telsa. Isso é menos do que pedimos para os trabalhadores das fábricas". Em outras palavras, o CEO deixou claro que na montadora há dois futuros para o trabalho remoto: ou ele acaba ou o funcionário escolhe outra empresa para trabalhar.

Na mensagem, entretanto, o CEO parece estar aberto a exceções e irá analisar esses casos separadamente. “Eu vou revisar e aprovar essas exceções diretamente”, diz o CEO. Embora a mensagem afirme que o CEO deve analisar as exceções, a regra geral é que o home office pode estar com os dias contados na Tesla.

“Além disso, o ‘escritório’ precisa ser a estação principal de trabalho da Tesla, não uma filial remota não relacionada aos deveres do trabalho”, informa o comunicado em outro trecho.

Elon to Tesla team: no more remote work pic.twitter.com/aSmZAAOm7G — Whole Mars Catalog (@WholeMarsBlog) June 1, 2022



Embora Musk não tenha confirmado diretamente no Twitter se o e-mail realmente foi um memorando oficial enviado por ele aos seus funcionários, o bilionário deu a entender que a mensagem é sim verdadeira, já que respondeu ao tweet original dizendo que as pessoas deveriam "fingir que trabalham em outro lugar", deixando claro sua opinião sobre o trabalho remoto.

They should pretend to work somewhere else — Elon Musk (@elonmusk) June 1, 2022

Musk, que também comanda SpaceX, Starlink e pode vir a se tornar dono da rede social Twitter, sempre foi um crítico aberto ao modelo de trabalho remoto. Em outras ocasiões, o bilionário defendeu a reabertura de suas fábricas da Tesla em um momento complicado da pandemia nos EUA e chegou a criticar os trabalhadores americanos de forma geral, ao dizer que eles preferem ficar "trancados em casa", enquanto os chineses ficam trancados nas fábricas.

Essa diferença de pensamento acerca do modelo de trabalho pode ser uma dor de cabeça futura para o possível novo dono do Twitter, já que a rede social recentemente deixou claro que seus funcionários podem trabalhar de onde quiserem.