Eletrolar Show será realizada entre os dias 11 e 14 de julho

A Eletrolar Show, feira de negócios entre a indústria e o varejo de eletroeletrônicos, eletrodomésticos e tecnologia móvel, organizada pelo Grupo Eletrolar, acontecerá de forma presencial entre 11 e 14 de julho, no Transamerica Expo Center, em São Paulo.

A expectativa é de que a 15ª edição da feira receba em torno de 26 mil profissionais do setor, entre eles executivos da indústria e do varejo, compradores, distribuidores e varejistas de todos os portes. O credenciamento pode ser feito por aqui.

Será a grande oportunidade de conferir de perto as novidades de 700 marcas expositoras, que levarão à feira mais de 10 mil produtos e cerca de 2 mil lançamentos. Entre as marcas confirmadas estão Semp TCL, Alexa, LG, Positivo Tecnologia, Caloi, Mondial, Xzone, Atlas Eletrodomésticos, Singer, Elgin, RCELL, Elsys, Itatiaia, Usina de Vendas, Geonav, GREE, Cadence, Oster, Black & Decker, Fujioka, Houston, Mallory e Brinox, entre outras.

“Há 15 anos a Eletrolar Show é o palco dos mais importantes lançamentos e tendências do segmento. É na feira que o comprador conhece e experimenta os novos produtos que serão disponibilizados ao varejo, estreita os relacionamentos e prospecta novos clientes”, diz Carlos Clur, presidente do Grupo Eletrolar, organizador da feira.

O crescimento das compras digitais

A pandemia acelerou a adoção das compras digitais. Diante do caminho sem volta, o Grupo Eletrolar lançará, durante a 15ª edição da Eletrolar Show, uma plataforma B2B de vendas para o varejo de pequeno porte.

“Estamos muito felizes em lançar a plataforma Eletrocompras.com, que vai facilitar os negócios entre a indústria e o pequeno varejo, o que resultará em um benefício mútuo”, acrescenta Carlos Clur, presidente do Grupo Eletrolar.

Eletrocompras.com é um marketplace exclusivo para os fornecedores de bens duráveis que vendem diretamente ao pequeno varejista. A tecnologia oferecerá suporte ativo às compras feitas diretamente da indústria, acesso aos últimos lançamentos, aos produtos de todas as marcas e um novo canal de vendas, além da venda comissionada.

“A revenda pode ser feita de duas formas: comissionada ou diretamente para a loja. Outro importante benefício é o acesso ao inventário do fornecedor diretamente na plataforma, não havendo a necessidade de o pequeno varejista ter estoque. A plataforma B2B é uma maneira direta de acesso – integração do pequeno varejista aos grandes players da indústria”, explica Clur.

Espaços de experimentação

Entre as atrações dessa edição estão quatro espaços especiais: uma Casa Conectada e três arenas (Gamer, Crypto e Mobilidade Urbana).

Para mostrar ao visitante as vantagens de ter uma casa conectada e experimentar comodidades como ligar o ar-condicionado antes mesmo de chegar em casa, a Eletrolar Show montou um espaço inteligente de 200 m² de área total.

O destaque dado ao tema faz todo o sentido. Segundo pesquisas, 80% dos consumidores têm interesse em produtos que se conectam.

“Por conta do trabalho híbrido, ganham cada vez mais espaço produtos com design, confortáveis e que consomem menos energia. Por isso, estão em alta os produtos que se conectam e que podem ser acionados à distância pelo smartphone”, diz Clur.

O mercado de Internet das Coisas (IoT) deve movimentar US$ 735 bilhões ainda este ano em todo o mundo. E o Brasil não fica fora disso. “O país já ocupa a 11ª posição mundial no mercado de automação residencial”, destaca o executivo.

Outro espaço que deve chamar a atenção do público é a arena de mobilidade urbana. É um espaço com destaque para modais mais sustentáveis, assim como produtos e serviços que atendam às necessidades das pessoas sem agredir o meio ambiente.

De acordo com dados da Associação Brasileira dos Fabricantes de Motocicletas, Ciclomotores, Motonetas, Bicicletas e Similares (Abraciclo), o Brasil é o quarto maior produtor mundial de bicicletas, com uma frota de mais de 70 milhões de unidades.

“O consumidor está cada vez mais preocupado com o seu bem-estar e com o futuro do planeta. Então, produtos sustentáveis, que utilizam menos água e energia, e que de alguma forma contribuem para uma melhor qualidade de vida, são sempre muito procurados”, destaca Clur.

No espaço, os visitantes terão duas áreas – uma só com lançamentos de produtos; e outra para palestras de influenciadores, especialistas e gamers.

Segundo dados da Newzoo, empresa especializada em pesquisa de mercado e uma das fontes mais confiáveis do mundo para análise de jogos e e-sports, a expectativa é que o setor cresça 7,2% até 2023 e alcance a receita global de mais de U$S 200 bilhões por ano.

As criptomoedas, que inclusive começam a ser aceitas pelo varejo como forma de pagamento, ganham um espaço especial na Eletrolar Show 2022. Com a presença de marcas como Yubico, SecuX, Bitbox, Trezor e as máquinas de mineração Bitmain e Whatsminer, o público poderá fazer uma imersão no universo das moedas digitais.

O Brasil é o quinto maior mercado de cripto no mundo. Estima-se que mais de 10 milhões de brasileiros invistam em moedas digitais.